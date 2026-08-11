Contradicción sobre el Alcalde de Kinchil: SSPC registra su detención, pero el Edil niega haber sido arrestado

Mientras el alcalde Irvin de la Cruz Pisté Canul asegura que nunca fue detenido ni arrestado, sino únicamente requerido para comparecer ante una autoridad judicial, el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) asentó desde el lunes pasado una detención formal a su nombre y su traslado al Centro de Justicia Penal Federal en Mérida.

El Edil sostuvo que, tras atender la diligencia, quedó en libertad y se reincorporó horas después a sus actividades, entre ellas la organización de un próximo evento para personas de la tercera edad, la planeación y construcción de obras públicas y los preparativos para el regreso a clases.

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“De último momento, me informaron que debía comparecer ante una autoridad con motivo de un procedimiento legal que se encuentra en trámite. Como siempre lo he hecho, atendí el requerimiento de la autoridad y acudí a la comparecencia correspondiente a ejercer plenamente mis derechos y realizar las manifestaciones que jurídicamente corresponden”, declaró Pisté Canul.

Sin embargo, su versión contrasta con lo asentado en el Registro Nacional de Detenciones de la SSPC, documento oficial consultado por este medio de comunicación el lunes a las 17:56 horas, en el que se consigna una detención formal a nombre de Irvin de la Cruz Pisté Canul a las 12:00 horas de ese mismo día, con traslado al Centro de Justicia Penal Federal en Mérida.

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La discrepancia entre ambas versiones generó expectación y diversos comentarios entre habitantes de Kinchil, quienes también recordaron otros señalamientos realizados anteriormente contra el Edil. Entre éstos se encuentran los presuntos intentos de despojo de terrenos ocurridos el año pasado para la construcción de casas.

Los inconformes mencionaron los casos de las familias Chuiles y Baas, además de otros propietarios que tuvieron que defender sus tierras. A estos señalamientos se suman versiones sobre presuntos adeudos relacionados con el pago de pensión alimenticia, asunto que también ha comenzado a generar comentarios entre habitantes de la comunidad.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General de la República (FGR) no había emitido un comunicado oficial sobre los cargos, el motivo de la detención o el procedimiento legal relacionado con el Alcalde.