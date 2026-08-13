La historia detrás de la creación de la torta de kibi en Progreso, Yucatán

La torta de kibi de Progreso es uno de esos antojitos que parecen haber existido desde siempre, pero en realidad tiene una historia relativamente reciente.

Su combinación de un kibi crujiente dentro de una hogaza de pan, acompañado de repollo y chile habanero, nació de la creatividad de los vendedores del puerto y terminó convirtiéndose en uno de los sabores más representativos de la gastronomía progreseña.

Aunque actualmente es común encontrarla durante las mañanas en distintos puntos de Progreso, Yucatán, todavía existe una pregunta sin una respuesta definitiva: ¿quién creó la primera torta de kibi?

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La identidad de su inventor permanece como un misterio, pues varios comerciantes han sido señalados a lo largo de los años como los pioneros de este peculiar platillo.

¿De dónde viene el kibi?

Antes de convertirse en torta, el kibi ya formaba parte de la gastronomía de Yucatán. El platillo tiene raíces en la cocina de Medio Oriente y llegó a la entidad con la migración sirio-libanesa que se estableció en la región desde finales del siglo XIX.

La torta de kibi es parte de los platillos de Progreso / Especial

El kibbeh o kibbe, conocido en Yucatán como kibi, se prepara tradicionalmente con trigo y carne molida. Con el paso del tiempo, la receta se adaptó a los ingredientes y gustos locales, hasta convertirse en un alimento habitual en diferentes municipios del estado.

En Progreso, esta tradición tomó una dirección diferente y terminó dando origen a una preparación que hoy es prácticamente inseparable de la identidad gastronómica del puerto.

¿Quién creó la torta de kibi de Progreso?

Aunque existen diferentes versiones, no está confirmado quién fue el verdadero creador de la torta de kibi. Algunos comerciantes se atribuyen la idea y otros recuerdan a vendedores que comenzaron a ofrecer preparaciones similares décadas atrás.

Uno de los nombres relacionados con esta historia es Tomás Noh Lavadores, conocido como “Don Kibi”, quien después de retirarse de la pesca comenzó a vender tortas de kibi y destacó por ofrecerlas con diferentes rellenos, entre ellos camarón y carne con queso.

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También aparece el nombre de Don Chencho, un vendedor que, según el cronista de Progreso Pedro Bermúdez Solís, ofrecía kibis desde hace décadas a un costado de la Prepa Progreso. Su historia forma parte de los testimonios que han ayudado a reconstruir el origen de este antojito.

Otra versión señala a Álvaro Concha Abad como una figura importante en la llegada y adaptación del kibi al puerto. De acuerdo con testimonios de pobladores y familiares, habría llevado los kibis a Progreso y modificado la receta para adaptarla al gusto local.

La torta de kibi es popular en las mañanas en Progreso / Especial

Por ello, más que hablar de un creador confirmado, la historia de la torta de kibi parece estar construida a partir de varias generaciones de vendedores que fueron transformando el platillo.

Festival de la Torta de Kibi 2026 en Progreso

Para el domingo 16 de agosto, la propuesta gastronómica se trasladará a Progreso, donde se realizará el Festival de la Torta de Kibi 2026.

El evento tendrá como sede el Malecón Tradicional de Progreso, donde comerciantes ofrecerán diferentes versiones de este platillo.

Las tortas de kibi tendrán precios de 20 a 50 pesos, dependiendo del relleno y la preparación. Entre las variedades anunciadas se encuentran:

Torta de kibi con cochinita.

Torta de kibi con queso de bola.

Torta de kibi con castacán.

Otras combinaciones.

La variedad de precios permitirá probar diferentes preparaciones sin realizar un gasto elevado.

La sede será en el Malecón Tradicional de Progreso, calle 19 entre 66 y 68, a un costado del Museo del Meteorito a partir de las 9:00 de la mañana.

Además de disfrutar las diferentes versiones de la torta de kibi, el festival permitirá apoyar a comerciantes locales y complementar la visita con un paseo por el malecón de Progreso.