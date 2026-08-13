María Beatriz Yáñez “La Bomba” recibe la Medalla de Honor Héctor Herrera “Cholo” 2026

Como reconocimiento a más de cuatro décadas de trayectoria en el teatro regional yucateco, el Ayuntamiento de Mérida entregó la Medalla de Honor Héctor Herrera “Cholo” 2026 a la actriz María Beatriz Yáñez Semerena, “La Bomba”, durante una sesión solemne del Cabildo.

La presea fue entregada por la presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada. Visiblemente emocionada, la actriz recordó a Héctor Herrera, quien fue su mentor y le abrió las puertas del teatro regional después de verla actuar como Martita en la obra Hecho en México, dirigida por Enrique Tercero.

“Maestro, este honor también es para ti”, expresó Yáñez Semerena al recordar las palabras de Herrera: “Se queda”, con las que decidió incorporarla a su compañía y que, según relató, marcaron su trayectoria.

Noticia Destacada Mérida revela sus cifras de seguridad: 72.9% de la población confía en la Policía Municipal

La actriz inició su carrera en mayo de 1979, en espectáculos de danza y variedades, y posteriormente formó pareja artística y de vida con Octavio Ayala, con quien compartió más de 15 años. También reconoció las enseñanzas de su padre, Mario Herrera Flores “Mario III”, y su experiencia en otras expresiones teatrales bajo la dirección de Paco Marín.

Respaldo a artistas mayores

Durante su intervención, Yáñez Semerena sostuvo que el teatro regional es más que una profesión: es una parte fundamental de su vida y una expresión cultural que permite al público reír, llorar, reflexionar y reconocerse en sus propias historias.

Aprovechó la ceremonia para llamar la atención sobre las condiciones que enfrentan los artistas adultos mayores del teatro regional, muchos de los cuales, dijo, carecen de un retiro digno y de seguridad para afrontar enfermedades.

“No nos olviden a las actrices y a los autores mayores”, pidió, al señalar que la edad no significa perder capacidades, sino acumular experiencia, memoria y oficio que todavía pueden aportar a las nuevas generaciones.

Una vida en el escenario

Por su parte, Patrón Laviada destacó que la medalla lleva el nombre de Héctor Herrera, quien nació un 12 de agosto, hace 92 años, en el barrio de Santiago. Señaló que Yáñez Semerena suma cuatro décadas de trayectoria, desde sus inicios en los ballets regionales en loa años 70, y posteriormente compartió escenario con “Cholo”.

Noticia Destacada Ayuntamiento de Mérida lanza MID Digital: se pueden hacer 78 trámites en línea las 24 horas

La Alcaldesa resaltó además su participación en municipios y comunidades de Yucatán, donde ha contribuido a acercar el teatro a nuevos públicos y generaciones.

Patrón Laviada afirmó que el teatro regional es parte de la identidad yucateca porque permite a la sociedad reconocerse, reírse de sí misma y mantener vivas sus raíces.

“Gracias por tantos años de risa. Gracias por tantos años de entrega”, expresó la alcaldesa al reconocer las miles de funciones de la actriz y la huella que ha dejado en varias generaciones.