Sisal bajo alerta por cocodrilo de gran tamaño cerca de la playa

Visitantes que acudieron a la playa de Sisal manifestaron su preocupación luego de observar un cocodrilo de gran tamaño desplazándose cerca de la orilla del mar, situación que generó temor entre las personas que se encontraban en la zona y llevó a algunas a mantenerse alejadas del agua.

Ofelia Sánchez, quien llegó con su familia para pasar unas horas en la costa, comentó que, aunque algunas personas aseguran que el ejemplar no representa peligro, su presencia en el mar causa inquietud, por lo que prefirió no ingresar al agua y mantenerse a distancia.

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Otro visitante señaló que, según lo que conocen los habitantes, estos reptiles suelen permanecer en zonas de agua dulce, particularmente en la ciénega y los manglares ubicados en las inmediaciones de la entrada del puerto pesquero.

Por ello, dijo que resultó sorprendente observar uno de estos animales en aguas del mar.

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La presencia del cocodrilo provocó que algunos bañistas optaran por salir del agua como medida preventiva.

Hasta el momento no se tiene conocimiento de ataques de cocodrilos contra personas en este puerto; sin embargo, habitantes y visitantes consideraron necesario mantenerse alertas y evitar acercarse al ejemplar.