Alertan por grupos delictivos que reclutan a menores de 11 a 17 años en Progreso para robos y distribución de drogas

El reclutamiento de menores de edad por parte de grupos delictivos representa un problema que ha comenzado a crecer en el puerto de Progreso y sus comisarías, donde adolescentes son involucradas en actividades como robo de motocicletas, asaltos, hurtos a casa habitación y presunta distribución de drogas, alertó el abogado Juan M. R.

De acuerdo con él, y otras personas conocedoras de esta grave situación, jóvenes de entre 11 y 17 años, principalmente provenientes de sectores vulnerables, son susceptibles de ser captados por pandillas dedicadas a actividades ilícitas, aprovechando en algunos casos conflictos familiares complicadas, falta de supervisión o la necesidad económica.

También aprovechan que la protección de la Ley a los menores facilita que salgan rápido de la cárcel o que no lleguen a un juicio.

La mecánica de reclutamiento, según señalan, comienza con la promesa de obtener dinero de manera rápida y sencilla. Posteriormente, los incorporan de manera gradual a actividades delictivas, hasta convertirse en parte de las estructuras delincuenciales.

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A decir de las fuentes consultadas, en años anteriores fueron identificados grupos juveniles como Los 13, Los 16, algunas células relacionadas con la denominada Sur 13 y Los Chuchulecos, además de otras agrupaciones que no cuentan con una denominación definida. Actualmente, se dice que este tipo de organizaciones podrían encontrarse dispersas en distintas colonias y comisaría.

Una de las principales preocupaciones es que los adolescentes desarrollen dependencia a sustancias dañinas, lo que los llevaría a involucrarse con mayor frecuencia en robos y otras actividades ilícitas para obtener recursos.

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Aunque no existen cifras oficiales que permitan determinar con precisión cuántos menores tienen algún vínculo con pandillas o grupos delictivos en el municipio, estimaciones de personas relacionadas con el tema ubican la cantidad entre 300 y 500. Sin embargo, se reconoce que solamente una fracción de ellos ha sido detenida o identificada formalmente por su participación en algún ilícito.

La presencia de estos grupos también ha sido relacionada con diversos conflictos registrados en puntos considerados problemáticos de la ciudad, entre ellos Flamboyanes, sectores de la calle 37 al Poniente, la 39 al Oriente y las inmediaciones de la zona de la gasera, donde vecinos han reportado enfrentamientos entre jóvenes.