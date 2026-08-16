Huelga del Monte de Piedad cumple 10 meses en Yucatán

La huelga del Nacional Monte de Piedad se encamina a cumplir 10 meses sin que exista una fecha definida para su conclusión, mientras las 10 sucursales que opera la institución en Yucatán permanecen cerradas y sin atención al público.

El paro laboral mantiene suspendidas las actividades de una de las instituciones prendarias más antiguas del país, afectando tanto a trabajadores como a personas que recurrían al empeño para obtener dinero inmediato ante emergencias económicas.

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En Mérida y municipios del interior del Estado continúan colocadas las banderas rojinegras, mientras sindicato y administración mantienen las negociaciones para intentar destrabar el conflicto surgido por las modificaciones propuestas al Contrato Colectivo de Trabajo.

El secretario general del sindicato en Yucatán, Javier Méndez Tamayo, informó que en los últimos días se han registrado algunos avances en las conversaciones, aunque todavía no existe claridad sobre los puntos de acuerdo.

Conflicto por el contrato

La huelga estalló en noviembre del año pasado, luego de que trabajadores y administración no lograron resolver sus diferencias sobre los cambios planteados al contrato colectivo. La representación sindical sostiene que las modificaciones afectarían derechos y prestaciones conquistados durante décadas.

Por su parte, la administración del Nacional Monte de Piedad ha señalado que los ajustes son necesarios para enfrentar la situación financiera de la institución y garantizar su viabilidad.

La falta de consenso llevó al paro y mantiene cerradas las sucursales desde entonces.

El conflicto tiene alcance nacional, pues 302 inmuebles del Monte de Piedad permanecen cerrados en distintas entidades, afectando a trabajadores y a usuarios que dependían regularmente de los servicios de la institución.

Pignorantes, los más afectados

Entre los principales afectados se encuentran quienes acudían al empeño para conseguir recursos rápidos, así como clientes que dejaron objetos en garantía y esperan poder recuperarlos.

Méndez Tamayo reconoció que la prolongación del conflicto ha generado afectaciones y ofreció una disculpa a los usuarios perjudicados.

Sin un convenio firmado ni una fecha para levantar la huelga, el futuro de las sucursales del Nacional Monte de Piedad en Yucatán sigue en suspenso. Mientras las partes buscan una salida al conflicto, miles de usuarios permanecen a la espera de que el servicio pueda ser restablecido.