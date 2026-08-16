Cateo en Progreso: tres detenidos y 166 bolsas de droga

Un cateo que se llevó a cabo en un predio de la colonia Revolución del puerto de Progreso saldó tres personas detenidas y el aseguramiento de 166 bolsas con una sustancia sólida cristalina, presuntamente relacionada con algún tipo de narcótico.

La diligencia fue encabezada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Secretaría de Marina (Semar).

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De acuerdo con información oficial, el operativo se llevó a cabo en cumplimiento de una orden emitida por un Juez de Control, luego que una denuncia anónima alertó sobre la posible comercialización de sustancias ilícitas en un inmueble de la mencionada colonia, ubicada en el oriente del puerto.

Durante la inspección del predio, las autoridades localizaron 166 bolsas con sustancia sólida cristalina, además de nueve tabletas, una báscula digital, teléfonos celulares, una computadora y dinero en efectivo. También fueron aseguradas bolsas sintéticas de diferentes tamaños, papel aluminio, plástico para emplayar y navajas para rasurar, objetos que presuntamente estarían relacionados con la dosificación y empaquetado de la sustancia.

Entre los indicios encontrados también se contabilizó una libreta con anotaciones manuscritas, diversos documentos y un inmueble en construcción. Las tres personas detenidas fueron trasladadas y quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y establecer el grado de participación que presuntamente tuvo cada una en los hechos.

Alias “El Tombo” capturado en operativo contra delitos de salud

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar si existen elementos suficientes para acreditar la probable comisión de delitos contra la salud. La FGR exhortó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima cualquier actividad que pudiera constituir un delito federal.

Apenas el jueves, oficiales de diferentes fuerzas federales y estatales llevaron a cabo un operativo en la calle 39 entre 70 y 72 del Centro del puerto, en cumplimiento de una orden judicial por delitos contra la salud.

Como resultado de la diligencia se detuvo a una persona identificada como Rogelio N., alias “El Tombo”. También fueron aseguradas sustancias ilícitas dentro del inmueble, aunque no se confirmó oficialmente de qué tipo ni la cantidad.

Autoridades mantuvieron bajo resguardo el predio durante la mañana y continuaron con las diligencias correspondientes para determinar los resultados de la intervención.