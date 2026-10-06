Grandes empresas se imponen a negocios locales en la avenida principal de José María Morelos

La avenida principal, donde hasta hace unos 10 años no había ningún negocio grande, ahora ya se está llenando de tiendas grandes, comercios van avasallando las tiendas pequeñas establecidas ahí por gente local, como sucedió con las farmacias locales hace unos 15 años, cuando se instalaron grandes sucursales farmacéuticas y las locales desaparecieron.
Ahora, en la avenida principal se han abierto tres negocios grandes, una farmacia qué vende abarrotes y otra que vende bisutería, abarrotes, cristalería, motos, ropa y cobertores.
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Este fin de año se prevé se abran otras dos tiendas grandes, cuyos edificios están ya en construcción. Se trata de una tienda de autoservicio y una bodega donde se va a vender aparatos electrónicos, electrodomésticos y ropa.
Los inmuebles de esos negocios ya han avanzado en su construcción y según los trabajadores de esos edificios, ambas obras deben terminar a mediados de noviembre para que se abran al público a principios del mes de diciembre.