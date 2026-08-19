¡Un flamenco en Mérida! Ave desorientada recorre calles de la Tixcacal-Opichén

La presencia de un flamenco en plena zona habitacional causó sorpresa entre vecinos del fraccionamiento Tixcacal-Opichén, en Mérida, luego de que el ave fuera vista caminando por una de las calles del sector, aparentemente después de haberse separado de su parvada.

El ejemplar fue ubicado sobre la calle 26, a la altura del parque, donde comenzó a desplazarse entre la vialidad ante la mirada de habitantes y personas que circulaban en sus vehículos.

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Al notar que el ave podía quedar expuesta a un accidente, algunos vecinos se acercaron para tratar de mantenerla fuera del paso de los automóviles. Elementos policiacos también acudieron al sitio y apoyaron en las labores para controlar la situación.

La movilización incluso provocó que algunos conductores redujeran la velocidad y detuvieran sus vehículos para facilitar el rescate. Después de varios intentos, el flamenco fue asegurado sin que presentara lesiones.

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La intervención conjunta entre ciudadanos y policías permitió poner a salvo al ave, cuya aparición poco común convirtió por algunos minutos la calle 26 en el punto de atención de quienes se encontraban en la zona.