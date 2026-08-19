Fuerte tormenta deja pérdidas para productor de Chemax: mueren dos reses alcanzadas por un rayo

Una fuerte tormenta registrada provocó una descarga eléctrica que ocasionó la muerte de dos reses en un rancho de la comunidad de Mucel, perteneciente al municipio de Chemax, dejando una importante pérdida económica para la familia propietaria.

El hecho ocurrió en el rancho San Miguel, propiedad de Adolfo Caamal Caamal, donde los animales se encontraban en el área de pastoreo cuando fueron alcanzados por la descarga generada durante la tormenta.

De acuerdo con la información proporcionada, cada una de las reses tenía un peso aproximado de 400 kilogramos, por lo que su pérdida representa un fuerte golpe para el productor, debido al valor de los ejemplares y al trabajo requerido para su crianza.

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Las condiciones climatológicas adversas provocaron la descarga en la zona, sorprendiendo al ganado que permanecía en el terreno. Tras percatarse de lo ocurrido, se dio aviso sobre el incidente y posteriormente el comisario acudió al sitio para conocer los hechos y verificar las afectaciones.

El propietario del rancho inició los trámites correspondientes para solicitar la cobertura del seguro ganadero, con la intención de recuperar parte de la inversión perdida por la muerte de los ejemplares.

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La afectación resulta considerable para la economía familiar, especialmente porque la actividad pecuaria representa una fuente de ingresos para los habitantes de las comunidades rurales y la pérdida de animales impacta directamente en el patrimonio de los productores.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportan personas lesionadas a consecuencia de la tormenta ni de la descarga eléctrica.

Este es el segundo caso registrado recientemente en el que un fenómeno de este tipo provoca la muerte de ganado; el primero ocurrió en Temozón.