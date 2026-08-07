Denuncian privatización en playa de Chuburná: colocan palapas y cobran para usarlas

Lo que comenzó hace años con intentos por apropiarse de accesos y frentes de playa ahora suma una nueva denuncia. Habitantes y visitantes de Chuburná Puerto señalaron que un particular instaló palapas sobre la arena y presuntamente cobra a quienes buscan resguardarse del intenso Sol, pese a que el espacio forma parte de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

De acuerdo con los inconformes, las estructuras fueron colocadas sin que se conozca la existencia de una concesión federal o autorización que permita su explotación comercial.

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Los denunciantes afirmaron que las palapas no pertenecen a un restaurante ni a un establecimiento formal, sino que fueron instaladas sobre un espacio de uso público. Aseguraron que a las personas que desean permanecer bajo la sombra se les solicita un pago y, en caso de negarse, se les pide retirarse del sitio.

La situación generó molestia entre vecinos y turistas, quienes sostienen que nadie puede apropiarse de una playa pública ni restringir el uso de un bien nacional.

Playa es de libre acceso

Los habitantes recordaron que la Ley General de Bienes Nacionales establece que las playas y la Zona Federal Marítimo Terrestre son bienes de uso común, por lo que su acceso debe permanecer libre para toda la población. Asimismo, la legislación prohíbe impedir, restringir o condicionar el paso de las personas y contempla sanciones para quienes ocupen estos espacios sin la autorización correspondiente.

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Ante ello, solicitaron la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Ayuntamiento de Progreso para verificar si las palapas cuentan con una concesión vigente o si fueron colocadas de manera irregular.

Los vecinos señalaron que, en caso de confirmarse una ocupación fuera del marco legal, las autoridades deberán ordenar el retiro de las estructuras para garantizar el libre acceso a ese tramo del litoral y evitar que se repitan este tipo de situaciones en la costa yucateca.

De igual forma, señalaron que este tipo de situaciones genera inconformidad entre quienes acuden a disfrutar de la playa, al considerar que los espacios públicos deben permanecer disponibles para toda la población sin restricciones ni cobros indebidos.