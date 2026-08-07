Clima en Yucatán hoy viernes 7 de agosto: pronostican lluvias fuertes en Mérida y otros municipios

Si tienes planeado salir este viernes 7 de agosto, será importante tomar precauciones, ya que el pronóstico del clima en Yucatán prevé lluvias de moderadas a fuertes durante la tarde, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

De acuerdo con la dependencia, las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por el establecimiento de una vaguada y el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe, lo que favorecerá el desarrollo de tormentas en distintas regiones del estado a partir de las 14:00 horas.

Noticia Destacada Calentamiento global favorece la propagación del gusano barrenador en la Península de Yucatán

¿A qué hora lloverá en Yucatán este viernes 7 de agosto?

Según el pronóstico de Procivy, las lluvias comenzarán después de las 14:00 horas y estarán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Las primeras precipitaciones se presentarán en municipios como Tizimín, Motul, Mérida, Tekax y sus alrededores. Conforme avance la tarde, las lluvias se extenderán gradualmente hacia Valladolid, Sotuta, Oxkutzcab y comunidades cercanas.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar permanecer bajo árboles, anuncios espectaculares o estructuras que puedan representar un riesgo durante las tormentas.

Noticia Destacada Clima cálido sigue cobrando vidas; la Península de Yucatán suma seis fallecidos durante el año

¿Qué temperatura habrá en Yucatán hoy?

A pesar de las lluvias previstas, el ambiente continuará caluroso durante gran parte del día.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 36 y 39 grados Celsius en el interior del estado, mientras que en la zona costera se esperan valores de 30 a 32 grados Celsius.

Se recomienda mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor.

Viento y oleaje en la costa de Yucatán

El viento será del este durante la mañana con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora.

Por la tarde cambiará del este y noreste, alcanzando velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora en la costa, con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora en las zonas donde se registren lluvias y tormentas.

En el litoral yucateco se espera un oleaje de hasta 1.5 metros de altura, por lo que Procivy recomienda a pescadores, prestadores de servicios turísticos y embarcaciones menores mantenerse informados sobre las condiciones marítimas antes de zarpar.