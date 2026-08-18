Alerta en Yucatán por caída de 50% en la captura de pulpo a principios de la temporada

La temporada de captura de pulpo comenzó con un panorama adverso para el sector pesquero ribereño en Yucatán, luego de registrarse durante los primeros días una reducción de alrededor de 50 por ciento en comparación con el volumen obtenido en agosto del año pasado.

La disminución genera preocupación entre los hombres y mujeres dedicados a esta actividad, debido a que el molusco representa una de las principales fuentes de ingresos para numerosas comunidades pesqueras de la región.

Carrillo Galaz, presidente de la Confederación Mexicana de Sociedades Cooperativas Pesqueras, señaló que las condiciones del mar y el comportamiento del clima han sido favorables para la actividad, por lo que descartó que el desplome en las capturas pueda atribuirse a factores meteorológicos.

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El dirigente consideró que una de las principales causas podría encontrarse en la presión ejercida sobre el recurso durante el periodo de veda, cuando el pulpo se encuentra en su etapa de reproducción. Advirtió que la pesca furtiva y la depredación pudieron reducir la disponibilidad de ejemplares antes del inicio formal de la temporada.

“Simplemente no se respetó la veda de la especie en su temporada de reproducción”, sostuvo Carrillo Galaz, al señalar que la falta de vigilancia y el incumplimiento de las restricciones representan un riesgo para la recuperación de la población del molusco.

A esta situación se suma la elevada cantidad de personas que participan en la llamada pulpeada.

De acuerdo con el dirigente, son más de 13 mil pescadores ribereños los que intervienen en la pesquería, además de las numerosas embarcaciones que se incorporan durante la temporada.

La presión sobre el pulpo resulta considerablemente mayor si se compara con otras pesquerías de la región. En el caso de la langosta, por ejemplo, participan alrededor de mil 500 pescadores, una cifra muy inferior a la registrada en la captura del octópodo.

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En juego la cuota

Ante este escenario, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca deberá definir esta semana la cuota de captura para la presente temporada. La determinación será relevante para establecer el volumen que podrá extraerse y, al mismo tiempo, buscar un equilibrio entre la protección del recurso y las necesidades económicas de las comunidades pesque-ras.

Carrillo Galaz consideró que la prioridad debe ser recuperar los niveles de producción y evitar que la sobreexplotación comprometa la continuidad de la actividad. El sector espera que la autoridad valore el comportamiento registrado durante los primeros días y adopte medidas que permitan proteger al pulpo sin afectar el sustento familiar.