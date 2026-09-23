CURP Biométrica en Yucatán: Dónde realizar el trámite en octubre 2026

Las personas interesadas en realizar el registro de la CURP Biométrica en Yucatán durante octubre de 2026 podrán acudir a los módulos de atención habilitados por el Gobierno del Estado, a través de la Consejería Jurídica y el Registro Civil, donde también se ofrece orientación sobre los requisitos y el procedimiento.

La CURP Biométrica forma parte de un programa federal coordinado y normado por el Registro Nacional de Población (Renapo), cuyo objetivo es reforzar los mecanismos de verificación de identidad mediante la incorporación de distintos datos biométricos.

¿Dónde realizar la CURP Biométrica en Yucatán durante octubre?

El módulo habilitado para realizar el registro de la CURP Biométrica en Yucatán se encuentra en la oficina central del Registro Civil, ubicada en la calle 65, entre 64 y 66, en el Centro de Mérida.

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Durante octubre de 2026, la atención se mantiene de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas, para las personas que deseen realizar el procedimiento o recibir orientación sobre los pasos que deben seguir.

Requisitos para tramitar la CURP Biométrica en Yucatán

Las personas mayores de 18 años que acudan a realizar su registro deberán presentar:

CURP certificada y actualizada.

Una dirección de correo electrónico activa.

Identificación oficial vigente con fotografía, en original.

Para las personas de cinco a 17 años, se requiere la CURP certificada y actualizada, una identificación con fotografía y la presencia de uno de sus padres. El padre o madre que acompañe al menor deberá contar previamente con su registro biométrico.

¿Qué datos se registran con la CURP Biométrica?

Durante el trámite, el personal encargado captura diferentes elementos biométricos de la persona, entre ellos huellas dactilares, escaneo del iris, fotografía digital y firma electrónica.

La información se incorpora al procedimiento de verificación de identidad conforme a los lineamientos establecidos dentro del programa federal.

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Los datos recabados están sujetos a las disposiciones legales aplicables y a los mecanismos de seguridad establecidos para su tratamiento, con el objetivo de que sean utilizados exclusivamente para los fines determinados por la autoridad federal competente.

¿La CURP Biométrica es obligatoria en Yucatán?

La CURP Biométrica es un trámite voluntario. El procedimiento busca vincular de manera más segura la identificación con cada persona y fortalecer los mecanismos de verificación, con medidas orientadas a reducir riesgos como duplicidades y suplantación de identidad.

Por ello, quienes estén interesados en realizar el trámite durante octubre de 2026 pueden acudir al módulo del Registro Civil en el Centro de Mérida, mientras que las 144 oficialías del estado permanecen disponibles para quienes necesiten certificar o actualizar previamente su CURP.