CFE anuncia cortes de luz en Yucatán este viernes 25 de septiembre: horario y zonas afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará este viernes 25 de septiembre trabajos de mantenimiento y libramiento en el tendido eléctrico de Yucatán, por lo que se suspenderá temporalmente el suministro de energía durante varias horas.

La interrupción del servicio está programada en un horario de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones y organizar sus actividades antes de que comiencen los trabajos.

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CFE: estas son las zonas de Yucatán que tendrán cortes de luz este viernes 25 de septiembre

Los trabajos de la CFE afectarán a diversas colonias, fraccionamientos y poblaciones del municipio de Motul, donde el suministro eléctrico será suspendido temporalmente durante el horario establecido. Las zonas contempladas son:

Colonia Santa Cruz Pachón

Fraccionamiento San Carlos

Nueva San Carlos

Colonia Santiago Castillo

Colonia San Juan

Poblado de Cancabchén Kopté

Población de Kopté

Población de San Pedro Cámara

Población de Kaxatah

Población de Dzununcán

Población de Tanya

Población de Kankabal

Población de Mesatunich

Población de Kambul

La suspensión se llevará a cabo mientras personal de la CFE realiza los trabajos programados en la infraestructura eléctrica, por lo que el servicio deberá restablecerse una vez concluidas las labores.

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Recomendaciones ante los cortes de luz de la CFE en Yucatán

Ante el corte de luz programado para este viernes, se recomienda anticipar actividades que requieran electricidad, cargar previamente celulares y otros dispositivos, así como desconectar aparatos electrónicos para evitar posibles afectaciones cuando se restablezca el suministro.

También es conveniente mantener refrigeradores y congeladores cerrados durante la interrupción para conservar por más tiempo los alimentos, y considerar alternativas para realizar actividades que dependan del servicio eléctrico entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m.