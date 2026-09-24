CFE anuncia cortes de luz en Yucatán este viernes 25 de septiembre: horario y zonas afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará este viernes 25 de septiembre trabajos de mantenimiento y libramiento en el tendido eléctrico de Yucatán, por lo que se suspenderá temporalmente el suministro de energía durante varias horas.
La interrupción del servicio está programada en un horario de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones y organizar sus actividades antes de que comiencen los trabajos.
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Los trabajos de la CFE afectarán a diversas colonias, fraccionamientos y poblaciones del municipio de Motul, donde el suministro eléctrico será suspendido temporalmente durante el horario establecido. Las zonas contempladas son:
- Colonia Santa Cruz Pachón
- Fraccionamiento San Carlos
- Nueva San Carlos
- Colonia Santiago Castillo
- Colonia San Juan
- Poblado de Cancabchén Kopté
- Población de Kopté
- Población de San Pedro Cámara
- Población de Kaxatah
- Población de Dzununcán
- Población de Tanya
- Población de Kankabal
- Población de Mesatunich
- Población de Kambul
La suspensión se llevará a cabo mientras personal de la CFE realiza los trabajos programados en la infraestructura eléctrica, por lo que el servicio deberá restablecerse una vez concluidas las labores.
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Recomendaciones ante los cortes de luz de la CFE en Yucatán
Ante el corte de luz programado para este viernes, se recomienda anticipar actividades que requieran electricidad, cargar previamente celulares y otros dispositivos, así como desconectar aparatos electrónicos para evitar posibles afectaciones cuando se restablezca el suministro.
También es conveniente mantener refrigeradores y congeladores cerrados durante la interrupción para conservar por más tiempo los alimentos, y considerar alternativas para realizar actividades que dependan del servicio eléctrico entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m.