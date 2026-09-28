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Yucatán / Sucesos

Marina rescata a pescador con fuerte dolor abdominal frente a Sisal, Yucatán

La Secretaría de Marina auxilia a pescador con dolor abdominal en altamar y lo traslada al Puerto de Progreso para recibir atención médica.

Por Redacción Por Esto!

28 de Sep de 2026

1 min

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El tripulante fue localizado a 30 millas náuticas de Progres
El tripulante fue localizado a 30 millas náuticas de Progres / Especial

Un tripulante de una embarcación pesquera tuvo que ser auxiliado por personal de la Secretaría de Marina (Semar), luego de presentar dolor abdominal mientras se encontraba en altamar, en las inmediaciones de Sisal, Yucatán.

De acuerdo con el reporte de la Novena Zona Naval, el apoyo se brindó ayer a través de elementos de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Yucatán, después de recibir el aviso sobre el estado de salud del pescador.

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El hombre se encontraba a bordo de una embarcación pesquera localizada aproximadamente a 30 millas náuticas, equivalentes a 55.56 kilómetros, al noroeste de Progreso.

Ante la situación, el Mando Naval ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender, con personal naval a bordo, para acudir hasta el punto donde se encontraba la embarcación pesquera y proporcionar asistencia al tripulante.

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Una vez que los elementos de la Marina localizaron la embarcación, realizaron las acciones necesarias para brindar auxilio al tripulante que presentaba dolor abdominal.

Posteriormente, el personal naval efectuó su traslado hacia el Puerto de Progreso, donde quedó a disposición de personal médico para recibir la atención correspondiente.

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