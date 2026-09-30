Carreteras de Progreso serán rehabilitadas con 51 mdp de inversión del Megabachetón 2026

La red carretera federal en la zona de Progreso recibirá este año una inversión de 51 millones de pesos para trabajos de conservación, rehabilitación y reconstrucción, como parte del programa nacional Megabachetón 2026, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Entre las obras previstas destaca la reconstrucción del puente Yucalpetén II, ubicado en el kilómetro 4.7 del ramal hacia Chelem, cuyos trabajos comenzarán en los próximos días y representarán una inversión de 12.7 millones de pesos.

Zonas intervenidas

De acuerdo con la dependencia federal, una parte de los recursos ya fue aplicada en distintos puntos de la infraestructura carretera que conecta a Progreso con Mérida y con las comunidades y zonas portuarias de la región.

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En el ramal de la vía Mérida-Progreso hacia Yucalpetén se destinaron 9.6 millones de pesos para trabajos de conservación periódica entre los kilómetros 0.0 y 6.7, donde se realizaron renivelaciones y la colocación de una capa de rodadura.

A estos trabajos se suman 4.2 millones de pesos para el mantenimiento y rehabilitación de la carpeta asfáltica en dos kilómetros de la avenida 79, conocida como el paso por Yucalpetén.

Mientras que en la carretera federal Mérida-Progreso se ejecutaron trabajos de fresado y colocación de una nueva carpeta asfáltica de granulometría densa en 2.15 kilómetros, correspondientes al cuerpo B, en el sentido de salida de Progreso hacia Mérida. Esta obra representó una inversión de 7.2 millones de pesos.

Trabajos garantizarán movilidad segura

Por otra parte, en días pasados comenzaron los trabajos de rehabilitación de un tramo de 5.5 kilómetros del ramal Progreso-Yucalpetén, donde se coloca una nueva carpeta asfáltica de granulometría densa con polvo molido de llanta. Para esta intervención se destinan 17.1 millones de pesos.

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Con ello, las principales vialidades federales de acceso y salida de Progreso concentran una parte importante de los recursos destinados este año al mantenimiento de la infraestructura carretera en esta zona, considerada estratégica por su conexión con el principal puerto de Yucatán.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes señaló que las obras se financian con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Durante la ejecución de los trabajos, la dependencia pidió a los automovilistas respetar los límites de velocidad y los señalamientos de obra, así como conducir con precaución y atender las indicaciones del personal de apoyo vial.