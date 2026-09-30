Reporte de detonaciones de arma de fuego en Tizimín generan intensa movilización policiaca

Una movilización de elementos de seguridad se registró en calles del Centro de Tizimín luego de recibirse un reporte sobre presuntas detonaciones de arma de fuego en la calle 47 entre 42 y 44.

El aviso activó a las corporaciones, que acudieron al sitio para verificar la situación y descartar riesgos para habitantes y transeúntes. La primera unidad en llegar fue la 6479 de la Policía Estatal, al mando del comandante Tiburcio Canul.

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Posteriormente, se incorporaron agentes de la Policía Municipal, quienes recorrieron el sector y entrevistaron a vecinos.

Durante las diligencias, los habitantes señalaron no haber escuchado detonaciones ni observado algún hecho relacionado con violencia. Los agentes inspeccionaron las inmediaciones en busca de indicios, personas lesionadas o daños materiales, pero no encontraron elementos que confirmaran el uso de un arma de fuego.

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Tras varios minutos de verificación, las autoridades determinaron que el reporte no pudo ser corroborado, por lo que se descartó que en el punto señalado hubieran ocurrido las presuntas detonaciones.

La presencia de varias unidades policiales generó expectación entre vecinos y personas que transitaban por el sector, aunque la situación no pasó a mayores y los agentes se retiraron posteriormente.