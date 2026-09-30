¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán hoy miércoles 30 de septiembre? Procivy alerta por una nueva Onda Tropical

Este miércoles 30 de septiembre se esperan lluvias moderadas y fuertes en varios municipios de Yucatán, principalmente durante el mediodía y la tarde, debido al avance de una Onda Tropical, el ingreso de humedad y la presencia de inestabilidad atmosférica superior, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones se presentarán de manera diferenciada en distintas regiones del estado, por lo que se recomienda tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

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Estos son los municipios de Yucatán donde lloverá este miércoles

Entre el mediodía y las 15:00 horas, se prevé lluvia moderada a fuerte en Tizimín, Chemax, Valladolid, Sucilá y Panabá.

De manera gradual, las precipitaciones también alcanzarán a Izamal, Tunkás, Sotuta, Tekax y Tzucacab, conforme avance la jornada.

En Mérida y municipios de sus alrededores, ubicados en el noroeste de Yucatán, se pronostica lluvia de intensidad moderada entre las 14:00 y las 16:00 horas.

Yucatán tendrá temperaturas de hasta 38 grados este 30 de septiembre

Aunque se esperan lluvias en distintos puntos del estado, el ambiente continuará siendo muy caluroso a extremadamente caluroso.

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Procivy pronostica temperaturas máximas de 35 a 38 grados Celsius en el interior de Yucatán, mientras que en la zona costera los valores oscilarán entre 33 y 35 grados.

Además, el pronóstico meteorológico señala un índice UV de 11 a 12, considerado muy alto, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.

Viento y oleaje para este miércoles en Yucatán

El viento predominará del sureste durante la mañana y cambiará al noreste por la tarde, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora.

En zonas donde se presenten lluvias, las rachas de viento podrían superar los 60 kilómetros por hora, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles objetos que puedan desprenderse.

Para el litoral yucateco se prevé oleaje de 1 a 2 metros de altura.

Ante las condiciones de calor, Procivy recomienda mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera y de colores claros, usar protector solar y evitar actividades físicas entre las 11:00 y las 16:00 horas.