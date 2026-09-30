Progreso invita al Concurso de Catrinas 2026 como parte del programa de Las Ánimas del Mar

Con el objetivo de preservar las tradiciones del Día de Muertos y fomentar la participación comunitaria en actividades culturales, fue abierta la convocatoria para el Concurso de Catrinas 2026, como parte del Programa Las Ánimas del Mar en Progreso.

La actividad está dirigida a la comunidad en general y contempla la participación de personas interesadas en caracterizarse como Catrina, figura emblemática de las celebraciones mexicanas dedicadas a recordar a quienes han fallecido.

De acuerdo con la convocatoria, las inscripciones estarán abiertas a partir de mañana hasta el 15 de octubre, por lo que los interesados deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Turismo, ubicadas en la Casa de la Cultura de Progreso, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, para realizar el registro.

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Durante el concurso se evaluarán distintos elementos de la propuesta presentada por los participantes, entre ellos caracterización, vestuario, maquillaje, creatividad y puesta en escena, conforme a los criterios establecidos por los organizadores.

Objetivo

El Concurso de Catrinas forma parte de Las Ánimas del Mar, programa que contempla diversas actividades culturales y tradicionales con motivo de la temporada de Día de Muertos en Progreso y sus comisarías.

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La iniciativa busca generar espacios de convivencia para las familias e incentivar la participación de habitantes y visitantes en actividades relacionadas con el patrimonio cultural mexicano.

Las personas interesadas en paticipar en el concurso, deberán efectuar su registro dentro del período señalado y acudir directamente a la Dirección de Turismo para conocer los requisitos, condiciones de participación y demás detalles sobre el desarrollo de la actividad.