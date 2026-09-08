Clima en Yucatán 9 de septiembre: Predominará el calor pese a la probabilidad de lluvias este miércoles

Durante este miércoles 9 de septiembre predominará el ambiente muy caluroso pese a la probabilidad de lluvias en Yucatán en el transcurso del día, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este día dominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

Lo anterior se deberá una circulación ciclónica en altura, aunado al calentamiento de la superficie.

Se pronostican #Lluvias de fuertes a muy fuertes en gran parte de #México.



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Además, se registrarpan vientos dominantes del este, tornándose del noreste y norte en la costa de Yucatán, de 15 a 25 km/h con posibles rachas mayores a 40 km/h.

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Este miércoles en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 24° C al amanecer.

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 26 y 35° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Si vives en #Mérida, Yucatán, #Cancún, Quintana Roo o en #Campeche capital, consulta en las imágenes las condiciones #Meteorológicas que se prevén para hoy, y los siguientes 3 días pic.twitter.com/GLUCc1HUY6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 8, 2026

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 34° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 34° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 23 y 38° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.