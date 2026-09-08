Sheinbaum Pardo alista Ley de Economía Digital para reducir uso de efectivo y reforzar combate a evasión fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el paquete económico 2027 incluirá una nueva Ley de Economía Digital, cuyo objetivo será reducir el uso de efectivo mediante reglas y plazos específicos.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la iniciativa formará parte del conjunto de leyes que su administración enviará al Congreso para su análisis.

Sheinbaum señaló que el secretario de Hacienda y Crédito Público dará a conocer este miércoles los detalles del paquete económico, mientras que el jueves se presentarán medidas adicionales dirigidas a las micro y pequeñas empresas.

¿Qué busca la Ley de Economía Digital?

La Presidenta indicó que la nueva legislación tendrá como propósito principal disminuir el uso de efectivo y avanzar hacia mecanismos de pago y operación económica más digitalizados.

“Vamos a enviar la Ley de Economía Digital, con el objetivo de reducir el uso de efectivo, ya con tiempos específicos”, explicó.

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La propuesta estará integrada al paquete económico 2027 y será presentada junto con otras reformas que el Gobierno federal considera necesarias para el próximo ejercicio fiscal.

Paquete económico 2027 incluirá medidas para MIPYMES

Sheinbaum también adelantó que el jueves se darán a conocer nuevas facilidades para las micro y pequeñas empresas.

La mandataria calificó estas medidas como innovadoras y señaló que responden a solicitudes que este sector ha planteado al Gobierno federal.

Hasta ahora no se han detallado los mecanismos específicos que se propondrán para las MIPYMES, por lo que se espera mayor información en los próximos días.

Gobierno busca frenar evasión fiscal y huachicol

Otro de los objetivos centrales del paquete económico será reforzar el combate a la evasión fiscal y a los delitos relacionados con el llamado huachicol fiscal.

Entre las propuestas se contempla implementar mecanismos de trazabilidad en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a gasolina y diésel.

El objetivo es mejorar el seguimiento de operaciones relacionadas con combustibles y reducir espacios para maniobras fiscales irregulares.

#MañaneraDelPueblo. Informa @Claudiashein que miércoles y jueves los funcionarios de @Hacienda_Mexico presentarán el Paquete Económico para

2027 y las nuevas facilidades para micros y pequeñas empresas. pic.twitter.com/OTSPStTZpd — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 8, 2026

Hacienda explicará detalles del paquete económico

Sheinbaum indicó que la Secretaría de Hacienda será la encargada de presentar con mayor detalle el contenido del paquete económico 2027.

Las propuestas deberán ser revisadas por el Congreso de la Unión antes de su eventual aprobación y entrada en vigor.

IO