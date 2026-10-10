Alivian carga salarial del O’Horán en Mérida; SSY cubre el sueldo de más de cien empleados en espera de incorporarse al IMSS-Bienestar

El Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) cubre los sueldos de 103 trabajadores del Hospital General Dr. Agustín O’Horán, mientras concluyen los trámites para incorporarlos al IMSS-Bienestar.

La regularización laboral podría quedar resuelta a finales de este mes, informó la directora del nosocomio, María Teresa Zapata Villalobos.

La funcionaria explicó que la documentación de médicos especialistas y personal de enfermería ya fue integrada, pero faltan procedimientos administrativos ante el organismo federal y la Secretaría de Hacienda.

Hasta que termine el proceso regulatorio, la administración estatal continuará cubriendo las percepciones de esos empleados.

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La directora precisó que el apoyo es temporal, pues el objetivo es que se incorporen al esquema laboral del IMSS-Bienestar, que asumiría el pago de sus salarios una vez formalizada la contratación.

Sobre la posibilidad de cubrir pagos retroactivos, no confirmó si están contemplados ni cuándo podrían entregarse.

Plantilla amplia

La regularización de los empleados se desarrolla en un hospital que cuenta con más de mil 800 trabajadores de distintas categorías. Sin embargo, no se precisó si habrá nuevas incorporaciones ni si el procedimiento abarcará al resto de la plantilla.

El IMSS-Bienestar es un organismo público federal creado para brindar atención médica y medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social, mediante la operación de servicios de salud transferidos por los estados y unidades bajo su responsabilidad.

El pasado 17 de mayo se inauguró el nuevo Hospital O’Horán y se anunció el inicio del IMSS-Bienestar en Yucatán, con la firma del convenio de incorporación.

Disponibilidad de plazas

Zapata Villalobos señaló que el hospital está dispuesto a recibir a enfermeras y otros profesionales de la salud que sean asignados, de acuerdo con las necesidades de atención.

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En cuanto a los trámites de trabajadores del IMSS-Bienestar que se encuentran en otras entidades, indicó que el seguimiento corresponde a la coordinación estatal del organismo, encabezada en Yucatán por el doctor Juan Carlos Arana, por lo que evitó pronunciarse sobre asuntos fuera de sus atribuciones.

En materia de atención médica, informó que el hospital acumuló más de 5 mil cirugías al cierre de septiembre. Aseguró que el nosocomio opera al cien por ciento y que todos sus servicios están en funcionamiento.

La directora sostuvo que las actividades continúan con los recursos disponibles y el personal de las distintas áreas, aunque aún quedan pendientes procedimientos administrativos para formalizar la situación laboral de parte de la plantilla.