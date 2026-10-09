Detienen a hombre acusado de grabar bajo la falda de una mujer en Mérida

Un hombre fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) luego de que una mujer lo señalara por presuntamente realizarle tocamientos indebidos en las piernas y grabarla debajo de la falda en la colonia Roma de Mérida.

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Según el reporte, la mujer se percató de lo ocurrido y siguió al señalado cuando este intentó alejarse del lugar. En su intento por alcanzarlo, contó con el apoyo de un guardia de seguridad y de otras personas, quienes intervinieron para retener al hombre en el parque de la colonia Roma.

La situación derivó en la movilización de elementos de la SSP, que acudieron al sitio y realizaron la detención. Durante las diligencias también habría sido asegurado un dispositivo móvil que presuntamente contenía una grabación de la afectada.

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El material deberá ser analizado por las autoridades para establecer su contenido y determinar si guarda relación con otros posibles hechos.

Por su parte, la mujer señaló que presentará la denuncia correspondiente para que el caso sea investigado y se deslinden responsabilidades.