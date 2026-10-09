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Yucatán / Sucesos

Detienen a hombre acusado de grabar bajo la falda de una mujer en Mérida

La SSP detuvo a un hombre señalado de grabar a una mujer y realizarse tocamiento en la colonia Roma de Mérida.

Por Redacción Por Esto!

9 de oct de 2026

1 min

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Vecinos detuvieron al hombre y lo entregaron a la SSP
Vecinos detuvieron al hombre y lo entregaron a la SSP / Especial

Un hombre fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) luego de que una mujer lo señalara por presuntamente realizarle tocamientos indebidos en las piernas y grabarla debajo de la falda en la colonia Roma de Mérida.

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Según el reporte, la mujer se percató de lo ocurrido y siguió al señalado cuando este intentó alejarse del lugar. En su intento por alcanzarlo, contó con el apoyo de un guardia de seguridad y de otras personas, quienes intervinieron para retener al hombre en el parque de la colonia Roma.

La situación derivó en la movilización de elementos de la SSP, que acudieron al sitio y realizaron la detención. Durante las diligencias también habría sido asegurado un dispositivo móvil que presuntamente contenía una grabación de la afectada.

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El material deberá ser analizado por las autoridades para establecer su contenido y determinar si guarda relación con otros posibles hechos.

Por su parte, la mujer señaló que presentará la denuncia correspondiente para que el caso sea investigado y se deslinden responsabilidades.

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