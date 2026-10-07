Ayuntamiento de Mérida invierte 6.5 mdp en cuatro camiones para reforzar obras públicas

Cumpliendo el compromiso de seguir llevando obras y servicios públicos de calidad a cada rincón de Mérida, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada entregó cuatro nuevos camiones de volteo, que se incorporan a las labores de obras y servicios públicos que se ofrecen en el municipio.

Estas unidades de 5 metros cúbicos, con una inversión de 6 millones 528 mil 480 pesos, permitirán fortalecer la atención de las necesidades de infraestructura urbana en bacheo, avanzar hacia una Mérida en orden y con justicia social haciendo más eficientes las labores que diariamente se realizan en calles, banquetas y espacios públicos de Mérida y sus comisarías.

“Son herramientas de trabajo que nos ayudarán a atender las necesidades de nuestra ciudad, mejorar nuestras calles, banquetas y espacios públicos. Todavía hay mucho por hacer, por eso seguimos fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta, para que el trabajo llegue a cada colonia y hasta el último rincón de nuestras comisarías”, afirmó.

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Acompañada de Alfonso Arjona Santana, director de Obras Públicas, la edil resaltó que esta inversión se suma a los resultados alcanzados en materia de infraestructura urbana, entre ellos 552 mil 711 baches reparados en colonias y comisarías, así como 53 mil 408 reportes atendidos.

Además, se han construido y repavimentado 200 kilómetros de calles, junto con 26.86 kilómetros de guarniciones y 50 mil 302 metros cuadrados de banquetas.

En materia de alumbrado público, mencionó que el Ayuntamiento también avanza en la transformación de la ciudad con 70 mil 370 luminarias LED instaladas, mientras que 47 comisarías ya cuentan con alumbrado LED completo. Asimismo, los trabajos continúan en 15 colonias y fraccionamientos, 12 de ellos en la zona oriente y tres en el poniente.

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“El fortalecimiento de la infraestructura y los servicios públicos tiene como objetivo que sus beneficios lleguen a toda la población. Eso es hacer justicia social: que los servicios públicos lleguen a todas y todos, sin importar dónde vivan. Aquí trabajamos 24/7, con orden, con responsabilidad y con rumbo”, añadió.

Finalmente invitó a las y los ciudadanos a realizar reportes mediante Ayuntatel al 070 ó al 9999 24 4000.