Sale del hospital “El Marce” luego del atentado en Montes de Amé, Mérida

El individuo identificado como José Marcelino “N”, alias “El Marce”, quien fue atacado con arma de fuego el viernes 2 de octubre pasado en el fraccionamiento Montes de Amé, fue dado de alta y abandonó por sus propios medios el hospital privado donde estaba ingresado.

El hombre permaneció varios días bajo atención médica ante las lesiones que sufrió durante el atentado. De acuerdo con los primeros reportes, antes de recibir el disparo fue golpeado en la cabeza con la cacha de un arma y posteriormente un proyectil le atravesó el cuello.

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Tras recibir atención especializada, su estado de salud fue reportado como fuera de peligro, así que finalmente pudo salir del nosocomio. El caso cobró especial relevancia por los antecedentes que autoridades de Quintana Roo le atribuyen, a quien en esa entidad presuntamente se le relaciona con un grupo vinculado con hechos violentos registrados en Cancún.

Por el atentado ocurrido en Montes de Amé, cuatro personas, entre ellas dos mujeres, todos originarios de Campeche, permanecen bajo prisión preventiva, mientras continúa el proceso judicial en su contra. La audiencia para definir su situación jurídica está programada para el próximo viernes 9 de octubre ante el Juez Segundo de Control, luego de la denuncia presentada por Nicole “N”, pareja de “El Marce”.

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Los cuatro detenidos fueron identificados como Rubén Ernesto “N”, Rubén Ernesto “N”, Ruby de Los Ángeles “N” y Claudia Cristina “N”. Su captura ocurrió durante las primeras horas posteriores al ataque, cuando presuntamente intentaban escapar con dirección a Campeche.

La localización de los sospechosos fue posible mediante un operativo desplegado por agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes efectuaron labores de seguimiento en campo con apoyo del sistema de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Las autoridades policiacas continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.