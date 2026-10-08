Polémica en Chemax: Funcionario del Ayuntamiento es acusado de atropellar a un comerciante

Elementos de la Policía Municipal de Chemax detuvieron a un funcionario del Ayuntamiento, tras involucrarse en un accidente de tránsito en el que un conocido taquero de la localidad, ubicada en el oriente del estado, resultó lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, el implicado fue identificado como Mario B.N., asesor jurídico del Ayuntamiento local, quien presuntamente estaba al mando de un vehículo cuando atropelló al comerciante, conocido entre los habitantes como “Dzoz”.

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Tras el impacto, el conductor continuó la marcha y se retiró, oficiales municipales pusieron en marcha un operativo que permitió ubicarlo e interceptarlo calles más adelante. Posteriormente fue trasladado ante la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades. Se desconoce el estado de salud del lesionado y detalles del percance.

El caso generó cuestionamientos entre habitantes de Chemax debido al señalamiento de que el conductor presuntamente se retiró después del atropellamiento y dejó al lesionado en el sitio.

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De manera extraoficial también trascendió una versión según la cual, después de ser llevado al Palacio Municipal, el funcionario implicado recuperó la libertad por orden el alcalde, pero falta la versión oficial.