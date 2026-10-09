Riña en Puerto Aventuras dejó un lesionado y un detenido con arma de fuego

Una violenta riña registrada durante las primeras horas de este viernes en la delegación de Puerto Aventuras movilizó a cuerpos policiales y de emergencia, dejando como saldo una persona lesionada, un hombre detenido, así como el aseguramiento de un arma de fuego y una motocicleta.

​Los hechos se desencadenaron en la privada Orca, localizada dentro del fraccionamiento Puerto Maya, cuando un individuo se apersonó a un domicilio ubicado al final de la vialidad para amedrentar a los integrantes de una familia. Tras retirarse por unos momentos, el agresor retornó acompañado de un segundo sujeto para reinstalar las amenazas, lo que derivó en un altercado verbal que rápidamente escaló a los golpes.

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​Durante el enfrentamiento físico, uno de los implicados extrajo de entre sus ropas un arma de fuego y le propinó un fuerte golpe en la cabeza —conocido como cachazo— a un miembro de la familia agredida. Ante el conato de violencia y los gritos de auxilio, vecinos del sector alertaron de inmediato a la línea de emergencias 911.

​Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se desplazaron al sitio y sorprendieron a los involucrados en pleno forcejeo. Aunque uno de los sospechosos logró emprender la huida a pie, los agentes interceptaron y neutralizaron al segundo individuo en el lugar de los hechos, logrando desarmarlo y ponerlo bajo custodia.

​Paramédicos acudieron para brindar atención médica al herido, quien presentó una lesión contusa con sangrado en el cuero cabelludo. Luego de curar la herida y valorar sus signos vitales, los socorristas determinaron que no era necesario su traslado a un hospital.

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​Minutos más tarde, personal pericial y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron acto de presencia para procesar la escena, asegurar el arma de fuego y resguardar una motocicleta abandonada en el sitio, presuntamente utilizada por los agresores para trasladarse.

​El detenido fue trasladado bajo un estricto operativo a las instalaciones policiales, donde quedó a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, autoridad que determinará su situación legal en las próximas horas por los delitos de lesiones, amenazas y portación de arma de fuego.