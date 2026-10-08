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Dan prisión preventiva a chofer de autobús por fuerte accidente en Muna que dejó un muerto y varios heridos

El chofer permanecerá privado de la libertad mientras se define su situación jurídica por los hechos ocurridos en calles de Muna.

Por Redacción Por Esto!

8 de oct de 2026

2 min

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El accidente en Muna involucró a un ciclista, motociclistas, un automovilista y un mototaxi
El accidente en Muna involucró a un ciclista, motociclistas, un automovilista y un mototaxi / Especial

La muerte de un ciclista y las lesiones que sufrieron otras personas en una serie de colisiones viales en Muna llevaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a formular imputación contra Othón Noel G.R., conductor de un autobús de transporte público señalado por los delitos de homicidio y lesiones, ambos cometidos por culpa.

De acuerdo con los datos expuestos por los fiscales de litigación durante la audiencia inicial, los hechos ocurrieron el pasado 1 de octubre, cuando el acusado conducía un autobús y colisionó contra un hombre que se encontraba parado junto a su bicicleta a un costado de la vía, en dicha localidad.

A consecuencia del impacto, el ciclista perdió la vida por una anemia aguda posthemorrágica secundaria a politraumatismo, según el dictamen del médico forense de la Fiscalía.

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El autobús involucrado en el accidente también chocó contra motocicletas, automóviles y un mototaxi, en una secuencia de impactos que dejó a otras personas lesionadas. Según la imputación, después de arrollar al ciclista, la unidad colisionó con un motociclista y un automovilista, cuyo vehículo fue proyectado contra un mototaxi.

Posteriormente, el autobús impactó contra una motocicleta en la que viajaban dos adolescentes, antes de terminar parcialmente dentro de un predio ubicado sobre la misma calle.

Durante la audiencia celebrada en el Juzgado del Cuarto Distrito, con sede en Umán, la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso del imputado por los delitos de homicidio y tres cargos de lesiones, todos cometidos por culpa.

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Sin embargo, el acusado se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que la autoridad judicial determinará en los próximos días si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Como medida cautelar, la jueza de Control impuso prisión preventiva justificada, por lo que Othón Noel G.R. permanecerá privado de la libertad durante el desarrollo del proceso penal, correspondiente a la causa 118/2026.

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