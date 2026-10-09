Va y Ven en Mérida: nuevo recorrido a Tixcuytún iniciará operaciones este lunes 12 de octubre

Luego de varias semanas de prueba, la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) confirmó que este lunes 12 de octubre comenzará un nuevo recorrido del Sistema Va y Ven en la ciudad de Mérida.

La ATY confirmó que este lunes iniciará a operar una nueva ruta del Sistema Va y Ven en Mérida, con la que se ampliará la cobertura del transporte público hacia la subcomisaría de Tixcuytún.

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El nuevo recorrido permitirá a las y los usuarios trasladarse hacia Cholul y distintos puntos del norte de la capital yucateca, mediante conexiones con la ruta Mérida-Cholul del sistema de transporte.

¿Cuál será el recorrido de la nueva ruta del Va y Ven a Tixcuytún?

De acuerdo con la ATY, el servicio contempla un trayecto desde el Centro de Mérida hacia Cholul, para posteriormente continuar hasta Tixcuytún. La incorporación de esta conexión busca facilitar los traslados de quienes viven en la subcomisaría y necesitan llegar a otros sectores de la ciudad.

El recorrido también estará disponible en la aplicación oficial Va-Y-Ven, donde las personas usuarias podrán consultar los detalles de la ruta y planificar sus viajes.

¿Cuánto costará viajar en la nueva ruta del Va y Ven?

La nueva ruta a Tixcuytún mantendrá las tarifas establecidas para el Sistema Va y Ven, por lo que los costos por viaje serán los siguientes:

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Tarifa general: 12 pesos.

12 pesos. Tarifa social para estudiantes: 5 pesos.

5 pesos. Tarifa para personas adultas mayores: 5 pesos.

5 pesos. Personas con discapacidad: viajes gratuitos.

Además, el servicio contará con unidades modernas y accesibles, así como con opciones de pago electrónico mediante las tarjetas de tarifa general y social, además de dispositivos electrónicos habilitados para este propósito.

Va y Ven ofrecerá descuentos por transbordo en la nueva ruta

Entre los beneficios de la nueva conexión se encuentran los descuentos por transbordo, que permitirán a los usuarios enlazar recorridos del sistema de transporte bajo las condiciones vigentes.

Con la incorporación de Tixcuytún, la ATY ampliará la cobertura del Va y Ven en el norte de Mérida a partir del lunes 12 de octubre, mientras que la aplicación oficial será una herramienta para consultar el trayecto y organizar los traslados.