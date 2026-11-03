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Yucatán / Mérida

Conductor choca contra un auto estacionado en la colonia Azcorra de Mérida y huye

Un conductor de un Nissan azul chocó contra un auto estacionado afuera de un domicilio y después se retiró del lugar.

Por Redacción Por Esto!

3 de nov de 2026

1 min

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Buscan a conductor de Nissan azul que chocó contra auto estacionado en la Azcorra
Buscan a conductor de Nissan azul que chocó contra auto estacionado en la Azcorra / Especial

Un automóvil Nissan de color azul es buscado por vecinos de la colonia Azcorra, en Mérida, luego de que presuntamente impactara contra un vehículo que se encontraba estacionado y escapara sin responder por los daños.

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El incidente más reciente se registró sobre la calle 71, entre 32, cuando un estruendo alertó a los propietarios del automóvil afectado. Al salir para averiguar qué había ocurrido, encontraron su unidad con fuertes daños materiales, pero el vehículo que la golpeó ya no estaba en el lugar.

Tras el reporte, elementos de la Policía llegaron para recabar información sobre el percance. Durante la atención, según señalaron los habitantes, los agentes les hicieron saber que también se habían recibido avisos de otros dos accidentes en el sector, en los que estaría involucrado un automóvil con características parecidas.

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Por ello, los vecinos hicieron un llamado a quienes viven en Azcorra y sus alrededores para que revisen las grabaciones de sus cámaras de seguridad.

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