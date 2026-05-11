Luego de dos años de litigio, 250 familias de Hunucmá recuperan sus tierras tras fallo judicial

Después de casi dos años de litigio por los terrenos conocidos como Chanhalal ante las autoridades correspondientes, ayer cerca de 250 familias afectadas se reunieron para tomar posesión de las tierras, luego de una sentencia favorable emitida por el Juez del Juzgado Segundo del Distrito en el Estado de Yucatán.

El conflicto está relacionado con el desarrollo inmobiliario Nova Vita Country Club, proyecto que ha generado controversia por presuntas irregularidades en la adquisición y comercialización de aproximadamente mil 15 hectáreas.

De acuerdo con el abogado Ronald Uc Puerto, encargado del proceso jurídico, el 28 de octubre de 2024 se promovió una demanda para acreditar la propiedad de los terrenos, lo que culminó en una sentencia favorable para las familias Uc, Cuxim y Sandoval, entre otras, y con esto se habrían revertido operaciones de compraventa y lotificación previas.

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Comentó que al llegar al lugar, encontraron dos accesos bloqueados con cadenas y candados, así como la presencia de una construcción de mampostería y maquinaria pesada dentro del terreno.

El abogado señaló que, conforme a la ley, el paso hacia predios colindantes no puede ser restringido por tratarse de un acceso de libre tránsito.

Ante esta situación, los representantes legales dieron un plazo de tres días para que los propietarios de la maquinaria la retiren sin contratiempos, y anunciaron que será colocada en el sitio una copia de la sentencia judicial que respalda la resolución.

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Dolores Uc, habitante, señaló que esos terrenos siempre pertenecieron a sus abuelos, quienes durante años trabajaron la tierra en actividades como la apicultura y otras labores del campo.

“Por esa razón somos los legítimos herederos. Hoy, con la aplicación de la ley y la sentencia emitida por el juez en respeto al derecho de propiedad en México, estamos tomando posesión de lo que nos pertenece”, expresó.

Durante la jornada, los asistentes comenzaron a delimitar el área con palos y alambre, además de instalar un campamento para resguardar el predio y mantener la posesión del lugar.