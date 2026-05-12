Insólito “duelo de titanes” en Umán: camiones de empresas refresqueras protagonizan choque

Un insólito “duelo de titanes” se registró la tarde de ayer en el fraccionamiento Piedra de Agua, Umán, luego que dos camiones repartidores de empresas refresqueras antagónicas protagonizaron un percance vial que, además de causar daños materiales menores, despertó curiosidad y comentarios entre vecinos de la zona.

El incidente ocurrió en la intersección de la calle 42 entre 43-B y 45, donde, de acuerdo con testigos, una de las pesadas unidades permanecía estacionada mientras sus ocupantes hacían maniobras de descarga frente a un comercio local.

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Fue entonces cuando el conductor de la empresa competidora intentó avanzar por la estrecha vialidad; sin embargo, las dimensiones de ambos vehículos y la reducción del espacio de circulación ocasionaron un choque lateral que bloqueó por completo el paso vehicular durante varios minutos.

Habitantes fueron alertados por el estruendo del contacto metálico, salieron de sus viviendas para observar la inusual escena: los dos gigantes de la industria refresquera detenidos en plena calle, obstaculizaban la circulación.

Arribaron elementos de la Policía Municipal de Umán, delimitaron el área para agilizar el tránsito y prevenir un accidente mayor, ya que el congestionamiento comenzaba a intensificarse.

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“No se ve todos los días que las dos marcas más grandes se den un ‘llegue’ justo frente a tu casa. Parecía broma, pero el tráfico sí se puso pesado”, comentó un vecino que presenció las diligencias iniciales.

A pesar de lo llamativo del incidente, autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas. Los daños se limitaron a tallones y desprendimiento de pintura en las carrocerías de ambas unidades.

Llegaron ajustadores de las respectivas aseguradoras para encargarse del deslinde de responsabilidades y coordinar el retiro de los vehículos. Tras casi una hora de diálogo entre las partes involucradas, los camiones fueron retirados y quedó incidente como una curiosa anécdota.