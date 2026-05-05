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JAPAY anuncia baja presión de agua en Ciudad Caucel: lista de zonas afectadas este martes 5 de mayo

Yucatán / Mérida

JAPAY anuncia baja presión de agua en Ciudad Caucel: lista de zonas afectadas este martes 5 de mayo

La JAPAY realiza trabajos en la Planta Potabilizadora Mérida IV, provocando baja presión del agua potable.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

5 de may de 2026

1 min

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La JAPAY estima que el servicio de agua en Ciudad Caucel se reanude este mismo martes
La JAPAY estima que el servicio de agua en Ciudad Caucel se reanude este mismo martes / Especial

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán informó que este martes su personal técnico realiza trabajos de mantenimiento preventivo en una línea de conducción de la Planta Potabilizadora Mérida IV, lo que podría generar bajas de presión en el suministro de agua potable en la zona poniente de la ciudad.

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De acuerdo con la dependencia, las afectaciones se concentran en el área de influencia del Cárcamo 2 de Ciudad Caucel, donde diversos fraccionamientos y colonias podrían experimentar variaciones en el servicio durante la mañana.

Entre las zonas señaladas se encuentran la comisaría Caucel, Terranova Caucel, Balcones Caucel, Sol Caucel, Villas de Caucel, Las Torres Caucel, Jardines de Caucel, La Perla, Almendros, Ciricote Caucel, Hacienda Caucel, Centenario Caucel, Arboleda Caucel, Jardines del Poniente, Boulevares de Caucel, La Ceiba de Caucel, Villa Jardín, Rinconada Caucel, Viva Caucel, Los Cocos, Las Palmeras, Real Girasoles de Caucel, Sian Ka’an, Herradura Caucel y Gran Herradura Norte.

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La JAPAY estimó que el suministro de agua potable quede regularizado de manera óptima alrededor de las 11:00 horas, una vez concluidas las labores programadas.

La dependencia estatal ofreció una disculpa por las molestias que esta situación pudiera ocasionar y agradeció la comprensión de la ciudadanía mientras se llevan a cabo los trabajos.

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