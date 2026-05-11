Profeco exhibe gasolineras con diésel caro y revela dónde comprar la canasta básica por menos de 910 pesos

Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, presentó el informe “Quién es quién en los precios” durante la mañanera de Claudia Sheinbaum, con datos sobre diésel, canasta básica, jitomate, papa, leche y otros productos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó una nueva actualización del informe “Quién es quién en los precios”, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, destacó el seguimiento al precio del diésel, luego del acuerdo con estaciones de servicio para estabilizarlo en 27 pesos por litro. También presentó datos sobre la canasta básica, cuyo precio promedio nacional se mantiene por debajo de la meta de 910 pesos establecida en el acuerdo con cadenas de autoservicio.

De acuerdo con el informe, Profeco continuará con operativos, revisiones y publicación de precios para que los consumidores puedan comparar antes de cargar combustible o hacer sus compras de alimentos.

¿Cuánto cuesta el diésel según el informe de Profeco?

Iván Escalante Ruiz informó que 31.2 por ciento de las estaciones de servicio ya cumplen con el acuerdo para acercar el precio del diésel a 27 pesos por litro. El precio promedio reportado fue de 27 pesos con 73 centavos, mientras que la semana anterior se encontraba por arriba de 28 pesos con 30 centavos.

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Profeco señaló que 10 por ciento de las estaciones vende el litro entre 27.01 y 27.50 pesos, mientras que 58.5 por ciento aún lo ofrece por arriba de 27.50 pesos. Por ello, el organismo mantendrá mesas de trabajo con el sector para ampliar el cumplimiento del acuerdo.

Entre los ejemplos positivos, el funcionario mencionó una estación Pemex en Tepic, Nayarit, con precio de 26.99 pesos por litro. En contraste, una estación BP en Puebla, Puebla, fue señalada como la más cara del monitoreo, al vender el litro de diésel en 30 pesos, con un margen de ganancia de 4.09 pesos.

¿Dónde está más barata la canasta básica, según Profeco?

En el apartado de la canasta básica, Profeco reportó que la opción más económica se ubicó en Chedraui Aguascalientes, con un precio de 789 pesos con 50 centavos. La más cara fue detectada en Bodega Aurrera Centro, en Reynosa, Tamaulipas, con un costo de 969 pesos con 50 centavos.

El precio promedio nacional de la canasta básica fue de 897 pesos, todavía por debajo de la meta de 910 pesos. Además, Profeco presentó un comparativo entre cadenas comerciales y centrales de abasto: en la Central de Abasto de Iztapalapa el promedio fue de 834 pesos; en Chedraui, de 834 pesos; en Soriana, de 864 pesos; en La Comer, de 879 pesos; en Bodega Aurrera, de 948 pesos, y en Walmart, de 998 pesos.

¿Qué productos de la canasta básica tuvieron mayores diferencias de precio?

Profeco mostró diferencias importantes en productos como carne de cerdo, chile fresco, jitomate, papa y leche. En el caso de la carne de cerdo, el precio promedio nacional en centrales de abasto y mercados públicos fue de 110 pesos con 19 centavos, aunque en La Comer se encontró hasta en 66 pesos con 50 centavos y en Walmart en 126 pesos con 50 centavos.

El chile fresco registró un precio promedio nacional de 45 pesos con 06 centavos, pero Profeco señaló que en La Comer se encontró en 6 pesos con 59 centavos por kilo, mientras que en Walmart llegó a 60 pesos con 13 centavos. En el caso de la leche, Soriana reportó un precio de 19 pesos con 58 centavos, frente a 30 pesos con 91 centavos en Walmart.

Escalante Ruiz también destacó el seguimiento al jitomate saladet, cuyo precio promedio en centrales de abasto fue de 40 pesos con 76 centavos. Además, Profeco propuso el uso de tomatillo o tomate verde como alternativa, debido a que puede encontrarse desde 30 pesos por kilo en mercados públicos y centrales de abasto.

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