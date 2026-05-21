Vacaciones de Verano 2026 en Yucatán: ¿Cuándo empiezan y terminan, según la Segey?

Las vacaciones de Verano 2026 en Yucatán ya tienen fecha oficial tras los ajustes realizados al calendario escolar 2025-2026 por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey), medida que adelantará el cierre del ciclo escolar en toda la entidad.

De acuerdo con la autoridad educativa, la modificación fue posible luego de que la Comisión Nacional para la Educación (CONAEDU) acordara mantener en términos generales el calendario escolar federal, aunque permitiendo adecuaciones conforme a las necesidades de cada estado.

Con este ajuste, miles de estudiantes de educación básica en Yucatán saldrán antes de clases y podrán iniciar el periodo vacacional desde finales de junio.

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¿Cuándo empiezan las vacaciones de Verano 2026 en Yucatán?

Según confirmó la Segey, las vacaciones de Verano en Yucatán comenzarán oficialmente el lunes 29 de junio de 2026.

Esto se debe a que el viernes 26 de junio será el último día de actividades escolares para alumnos de nivel básico, adelantando así el cierre del ciclo escolar, que originalmente estaba previsto para el 15 de julio.

La medida aplicará para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Estatal.

¿Cuándo terminan las vacaciones en Yucatán?

El periodo vacacional concluirá oficialmente con el inicio del nuevo ciclo escolar 2026-2027, programado para el lunes 31 de agosto de 2026.

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Sin embargo, antes del regreso de los estudiantes, maestras, maestros, directivos y personal administrativo deberán reincorporarse desde el 24 de agosto para participar en las sesiones intensivas del Consejo Técnico Escolar (CTE) y preparar el arranque del nuevo periodo académico.

¿Qué pasará con los docentes?

Aunque las clases para estudiantes concluirán el 26 de junio, el personal docente todavía deberá cumplir con actividades administrativas y escolares.

La Segey informó que el último Consejo Técnico Escolar se realizará el lunes 29 de junio, mientras que el cierre administrativo será el 3 de julio.

Después de esas fechas, el personal educativo podrá iniciar formalmente su periodo vacacional.

¿Por qué se adelantó el fin del ciclo escolar?

La Segey explicó que el ajuste responde a acuerdos nacionales y a las necesidades específicas de Yucatán, por lo que se decidió adelantar la conclusión del ciclo escolar 2025-2026.

Las fechas actualizadas servirán como referencia para la organización académica y administrativa de todas las escuelas del estado durante el cierre del curso y el inicio del próximo ciclo escolar.