Tesoro sin custodia: UNAM alerta sobre deterioro del Arrecife Alacranes en Yucatán

A 140 kilómetros de la costa de Yucatán, donde el Golfo de México se vuelve mar abierto y el horizonte deja de tener costas, existe un mundo que la mayoría de los yucatecos jamás ha visto. Se llama Arrecife Alacranes: un sistema de 300 kilómetros cuadrados de coral vivo, pastos marinos y cinco islas arenosas que emerge 50 metros sobre el fondo oceánico como si fuera una ciudad submarina construida durante milenios por millones de organismos diminutos. Es el arrecife más grande del Golfo de México. Es el único descrito del estado de Yucatán. Y, según un nuevo estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), está siendo protegido de manera gravemente deficiente.

El trabajo, publicado en la revista Regional Environmental Change y liderado por investigadores del Campus UNAM Yucatán –los doctores Joaquín Rodrigo Garza-Pérez, Ángela Randazzo-Eisemann, Erick Barrera-Falcón y Rodolfo Rioja-Nieto– es el diagnóstico más completo y actualizado del arrecife en décadas. Y su conclusión central es tan precisa como alarmante: la zonificación que hoy define qué se protege y qué no dentro del Parque Nacional Arrecife Alacranes (PNAA) fue diseñada con datos científicos de entre los años 60 y 1993. La realidad ecológica del arrecife en el 2026 es otra.

La ciencia entra al agua

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El estudio de la UNAM no es teórico. El equipo visitó 111 sitios distribuidos por toda la plataforma arrecifal, que abarca cerca de 340 kilómetros cuadrados. En cada sitio realizaron censos de peces, video-transectos bentónicos para documentar el fondo marino y procesaron imágenes satelitales de alta resolución –tecnología RapidEye y Landsat– para construir mapas comparativos del arrecife entre el año 2000 y el 2017.

El panorama que encontraron es mixto, pero con señales que exigen atención inmediata. El Índice de Salud del Arrecife (RHI) arroja un valor de 3.3 sobre 5: condición “regular”. No es catastrófico, pero tampoco es tranquilizador. Peor aún: más del 59% de la plataforma sufrió deterioro documentado entre el 2000 y el 2017, con pérdida de cobertura coralina y proliferación de macroalgas, indicador inequívoco de estrés ecológico.

En el 2018, Healthy Reefs ya había reportado que la cobertura de coral vivo del PNAA era de apenas 11.2%.

El mapa que cambió todo

El hallazgo más contundente aparece cuando los investigadores superponen dos mapas: el de la zonificación actual del parque y el de los hábitats de mayor prioridad ecológica que ellos mismos construyeron a partir de sus datos del 2022.

El resultado es lo que en ciencia se llama un mismatch, y en periodismo, una contradicción. El 12.07% del arrecife –equivalente a 4,130 hectáreas– constituye hábitat de alta prioridad ecológica por su complejidad estructural, su conectividad con otras zonas del arrecife y su diversidad de especies. Son los “hot spots” del Alacranes: los sitios donde la vida marina es más densa, más diversa y más resiliente.

Protección insuficiente amenaza biodiversidad del Arrecife Alacranes

Las tres joyas expuestas

Los investigadores identificaron con precisión tres zonas calientes que deberían incorporarse con urgencia a la protección total:

Corredor central de parches coralinos reticulares

Área Sur de Isla Desterrada

Zona Sureste de sotavento-cresta-frente del arrecife

En estas zonas viven 30 especies de corales y 116 de peces. Destacan colonias de Acropora cervicornis y Acropora prolifera, constructores primarios del arrecife caribeño.

El coral cuerno de ciervo (A. cervicornis) está catalogado como en Peligro Crítico por la Lista Roja de la UICN e incluido en el Apéndice II de CITES.

Ciencia en lugar de rutina

Los investigadores de la UNAM proponen un cambio de paradigma en la gestión del parque: una gestión adaptativa basada en evidencia científica.

Esto implica:

Actualizar límites de protección total con base en datos actuales.

con base en datos actuales. Monitoreo satelital continuo .

. Vigilancia reforzada con tecnología, participación comunitaria y presencia institucional.

Más de 200 áreas marinas protegidas en el mundo han actualizado sus zonificaciones en los últimos 20 años con métodos de priorización espacial. El Alacranes espera su turno.