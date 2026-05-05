Mérida genera mil 265 toneladas de basura al día: advierten crisis en manejo de residuos

El manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos en Mérida se ha convertido en un problema crítico que, desde hace más de 15 años, desafía la capacidad de las autoridades municipales y estatales.

Actualmente, la ciudad genera mil 265 toneladas diarias de basura, lo que representa el 51% del total estatal, estimado en 2 mil 475 toneladas al día, advirtió el presidente de la Sección Peninsular del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, Alan García Lira.

Este volumen, sumado al crecimiento poblacional y a la reciente conurbación de 13 municipios con Mérida en el 2026, podría poner en jaque la capacidad del relleno sanitario municipal, el único sitio tipo “A” en Yucatán, el cual opera desde hace más de dos décadas con ampliaciones sucesivas.

Noticia Destacada Patios sucios y maleza atraen a las serpientes en Yucatán, alertan autoridades

Además, destacó que la generación per cápita en la capital yucateca alcanza 1.268 kilos por habitante al día, cifra superior al promedio registrado en el 2015 (un kilo), lo que coloca a Mérida entre las ciudades con mayor producción de residuos en el país, en detrimento de la sustentabilidad.

Según los últimos diagnósticos disponibles, la composición de los residuos es la siguiente: Orgánicos, 45–52%; plásticos, 12–17%; papel y cartón, 10–12%; vidrio: 4–6%; metales, 2–3%, y otros (textiles, sanitarios, escombros), 15–20%.

Sin embargo, no existe una caracterización actualizada correspondiente al periodo 2024–2026, lo que limita la planeación estratégica.

Noticia Destacada Sarampión se expande en Yucatán: suman 37 contagios en cinco municipios

García Lira subrayó que la mayor parte de los residuos en la capital yucateca no recibe tratamiento previo y es enviada directamente a las celdas del relleno sanitario. Aunque existen centros de acopio, puntos verdes y proyectos en desarrollo como una compostera y una escombrera metropolitana, la ciudad carece de una planta de separación automatizada de gran capacidad.

Recordó que desde hace aproximadamente 15 años se planteó la necesidad de aprovechar los residuos orgánicos, que constituyen más de la mitad del peso total, para la generación de biogás (metano), el cual podría ser utilizado para producir electricidad mediante sistemas de captación en las celdas. No obstante, en lugar de ello, se instalaron quemadores con el objetivo de generar bonos de carbono.

El experto enfatizó que el problema no se limita al reciclaje, sino que requiere una estrategia integral que incluya la reducción en el consumo, la reutilización de materiales y el desarrollo de procesos industriales para transformar residuos complejos.

En Mérida, aunque existe un mercado informal de recuperación de materiales como cobre, acero, vidrio y plástico PET, del cual dependen personas de bajos ingresos, estos esfuerzos resultan insuficientes frente al volumen total de residuos generados, aegún afirmó García Lira.