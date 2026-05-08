Extravío de placas en Yucatán: costos, requisitos y dónde tramitar la reposición en 2026

Perder una o ambas placas de circulación en Yucatán puede generar multas y problemas para circular legalmente, por lo que es importante realizar la reposición lo antes posible.

El trámite incluye nuevas placas, tarjeta de circulación y calcomanías vehiculares para automóviles, motocicletas, remolques y unidades de servicio público.

¿Cuánto cuesta la reposición de placas en Yucatán?

Estos son los costos vigentes:

Placas de servicio particular: $3,027 pesos

Placas de servicio público: $3,347 pesos

Placas de arrendadoras: $2,886 pesos

Placas de demostración: $5,775 pesos

Placas provisionales: $1,478 pesos

Placas de motocicleta: $915 pesos

Placas de remolque: $2,050 pesos

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Requisitos para reponer placas en Yucatán

Para realizar el trámite se necesita presentar:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Documento que acredite la propiedad del vehículo

Tarjeta de circulación

Placas vehiculares restantes, en caso de conservar una

Acta de denuncia o acta de extravío ante el Ministerio Público

Póliza de seguro vigente

Recibo oficial de pago

Carta poder notariada, si el trámite lo realiza un tercero

¿Dónde tramitar la reposición de placas en Yucatán?

Centro de Servicios Yucatán

Centro de Servicios Yucatán

Horario:

Lunes a viernes: 8:00 a 15:00 horas

Sábados: 8:00 a 13:00 horas

Teléfono:

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(999) 400 04 80

Centro Integral de Servicios Valladolid

Centro Integral de Servicios Valladolid

Horario:

Lunes a viernes: 8:00 a 15:00 horas

Sábados: 8:00 a 13:00 horas

Módulo Vehicular de la Dirección de Transporte

Módulo Vehicular Dirección de Transporte

Horario:

Lunes a viernes: 8:00 a 16:00 horas

Sábados: 8:00 a 13:00 horas

Las autoridades recomiendan acudir con originales y copias de todos los documentos para agilizar el trámite de reposición de placas en Yucatán.