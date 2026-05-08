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Extravío de placas en Yucatán: costos, requisitos y dónde tramitar la reposición en 2026

En caso de extravío de las placas de circulación en Yucatán, se deben de tomar ciertos procedimientos.

Por Redacción Por Esto!

8 de may de 2026

1 min

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Habrá que solicitar una reposición de placas en caso de extravío
Habrá que solicitar una reposición de placas en caso de extravío / Especial

Perder una o ambas placas de circulación en Yucatán puede generar multas y problemas para circular legalmente, por lo que es importante realizar la reposición lo antes posible.

El trámite incluye nuevas placas, tarjeta de circulación y calcomanías vehiculares para automóviles, motocicletas, remolques y unidades de servicio público.

¿Cuánto cuesta la reposición de placas en Yucatán?

Estos son los costos vigentes:

  • Placas de servicio particular: $3,027 pesos
  • Placas de servicio público: $3,347 pesos
  • Placas de arrendadoras: $2,886 pesos
  • Placas de demostración: $5,775 pesos
  • Placas provisionales: $1,478 pesos
  • Placas de motocicleta: $915 pesos
  • Placas de remolque: $2,050 pesos
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Requisitos para reponer placas en Yucatán

Para realizar el trámite se necesita presentar:

  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de domicilio
  • Documento que acredite la propiedad del vehículo
  • Tarjeta de circulación
  • Placas vehiculares restantes, en caso de conservar una
  • Acta de denuncia o acta de extravío ante el Ministerio Público
  • Póliza de seguro vigente
  • Recibo oficial de pago
  • Carta poder notariada, si el trámite lo realiza un tercero

¿Dónde tramitar la reposición de placas en Yucatán?

Centro de Servicios Yucatán

Centro de Servicios Yucatán

Horario:

  • Lunes a viernes: 8:00 a 15:00 horas
  • Sábados: 8:00 a 13:00 horas

Teléfono:

Para construir una piscina se requieren distintos requisitos

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  • (999) 400 04 80

Centro Integral de Servicios Valladolid

Centro Integral de Servicios Valladolid

Horario:

  • Lunes a viernes: 8:00 a 15:00 horas
  • Sábados: 8:00 a 13:00 horas

Módulo Vehicular de la Dirección de Transporte

Módulo Vehicular Dirección de Transporte

Horario:

  • Lunes a viernes: 8:00 a 16:00 horas
  • Sábados: 8:00 a 13:00 horas

Las autoridades recomiendan acudir con originales y copias de todos los documentos para agilizar el trámite de reposición de placas en Yucatán.

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