Extravío de placas en Yucatán: costos, requisitos y dónde tramitar la reposición en 2026

Perder una o ambas placas de circulación en Yucatán puede generar multas y problemas para circular legalmente, por lo que es importante realizar la reposición lo antes posible.
El trámite incluye nuevas placas, tarjeta de circulación y calcomanías vehiculares para automóviles, motocicletas, remolques y unidades de servicio público.
¿Cuánto cuesta la reposición de placas en Yucatán?
Estos son los costos vigentes:
- Placas de servicio particular: $3,027 pesos
- Placas de servicio público: $3,347 pesos
- Placas de arrendadoras: $2,886 pesos
- Placas de demostración: $5,775 pesos
- Placas provisionales: $1,478 pesos
- Placas de motocicleta: $915 pesos
- Placas de remolque: $2,050 pesos
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Requisitos para reponer placas en Yucatán
Para realizar el trámite se necesita presentar:
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio
- Documento que acredite la propiedad del vehículo
- Tarjeta de circulación
- Placas vehiculares restantes, en caso de conservar una
- Acta de denuncia o acta de extravío ante el Ministerio Público
- Póliza de seguro vigente
- Recibo oficial de pago
- Carta poder notariada, si el trámite lo realiza un tercero
¿Dónde tramitar la reposición de placas en Yucatán?
Centro de Servicios Yucatán
Centro de Servicios Yucatán
Horario:
- Lunes a viernes: 8:00 a 15:00 horas
- Sábados: 8:00 a 13:00 horas
Teléfono:
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- (999) 400 04 80
Centro Integral de Servicios Valladolid
Centro Integral de Servicios Valladolid
Horario:
- Lunes a viernes: 8:00 a 15:00 horas
- Sábados: 8:00 a 13:00 horas
Módulo Vehicular de la Dirección de Transporte
Módulo Vehicular Dirección de Transporte
Horario:
- Lunes a viernes: 8:00 a 16:00 horas
- Sábados: 8:00 a 13:00 horas
Las autoridades recomiendan acudir con originales y copias de todos los documentos para agilizar el trámite de reposición de placas en Yucatán.