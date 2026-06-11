Padres protestan en secundaria de Mérida: acusan a un maestro de presunto abuso sexual

Un grupo de padres y madres de familia realizó una protesta frente a la secundaria “Serapio Rendón”, situada al sur de la ciudad, para pedir que las autoridades atiendan un presunto caso de abuso sexual relacionado con un maestro de la institución.
Según expusieron los manifestantes, varias estudiantes habrían denunciado comportamientos inapropiados por parte del docente, por lo que decidieron hacer pública su inconformidad y exigir una investigación inmediata.
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Los tutores indicaron que las denuncias ya fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado, instancia que deberá llevar a cabo las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.
Durante la manifestación, los asistentes también solicitaron a las autoridades educativas reforzar las medidas de protección para las alumnas y brindar acompañamiento a quienes pudieran resultar afectadas.
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Hasta ahora, ni la dirección del plantel ni las autoridades educativas han dado a conocer una postura oficial respecto al caso.