Acusan a una mujer por fraude de autos en Mérida: lo vendió por 290 mp y tenía reporte de robo

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación contra una mujer identificada como P.I.V.G., acusada del delito de fraude, luego de presuntamente vender una camioneta con reporte de robo y negarse a devolver el dinero recibido por la compradora.

De acuerdo con la investigación, la ahora denunciante fue convencida por la imputada de adquirir una camioneta Ford Escape, asegurándole que el vehículo había sido heredado por su padre tras su fallecimiento. La operación se concretó por un monto de 290 mil pesos.

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Sin embargo, tiempo después, la compradora acudió a realizar el trámite de cambio de propietario y placas, donde autoridades le informaron que la unidad contaba con reporte de robo.

Tras enterarse de la situación, la afectada se comunicó telefónicamente con la mujer que le vendió el vehículo. Según la denuncia, la acusada respondió que ya sabía del problema y argumentó que pensó que la camioneta realmente formaba parte de la herencia de su padre, comprometiéndose a devolver el dinero entregado.

No obstante, el reembolso nunca ocurrió, por lo que la afectada decidió interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales.

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Como parte del seguimiento de la causa penal 658/2025, la FGE formuló la imputación y presentó los argumentos para solicitar la vinculación a proceso de la acusada. La audiencia fue diferida y continuará el próximo 10 de junio.

Mientras tanto, el Juzgado impuso diversas medidas cautelares a la imputada, entre ellas la obligación de firmar mensualmente ante la autoridad correspondiente, permanecer bajo vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y la prohibición de salir del Estado sin autorización judicial durante todo el tiempo que dure el proceso.