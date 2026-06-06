Detienen en Umán a dos personas acusadas de cobrar más de mil pesos por falsas “sanaciones”

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Umán aseguraron a dos personas señaladas de presuntamente engañar a una familia de la comisaría de Oxholón, a quienes habrían convencido de entregar dinero bajo el argumento de realizar “trabajos de sanación”.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron la mañana de este jueves, cuando agentes municipales realizaban recorridos de prevención y vigilancia y recibieron el reporte ciudadano sobre dos personas que visitaban domicilios en la comunidad solicitando dinero a vecinos.

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Tras acudir al lugar, los policías localizaron a los sospechosos con las características proporcionadas por los habitantes y procedieron a entrevistarlos para esclarecer la situación.

Durante la intervención, una vecina informó que ambos individuos habían llegado a su vivienda y presuntamente persuadieron a integrantes de su familia de entregarles más de mil pesos en efectivo, asegurando que realizarían trabajos de “sanación” para eliminar supuestos problemas que afectaban al hogar.

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Gracias a la rápida actuación de los elementos municipales, el dinero fue recuperado y devuelto a la familia afectada, evitando un mayor daño económico.

Posteriormente, las dos personas fueron aseguradas y trasladadas al Cuartel Miguel Hidalgo, donde quedaron a disposición del área jurídica de la corporación para los procedimientos legales correspondientes.