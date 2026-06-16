Distrito Mejorada en Mérida: Cuándo abrirá y cuáles serán sus actividades

El emblemático Barrio de la Mejorada en Mérida estrenará un nuevo espacio para la convivencia, la cultura y el impulso económico local. A partir del próximo 25 de junio, la calle 50-A entre las calles 59 y 57 se convertirá en un corredor peatonal que ofrecerá actividades gratuitas de jueves a domingo para habitantes y visitantes del Centro Histórico.

La iniciativa, denominada Distrito Mejorada, busca transformar una de las zonas con mayor riqueza histórica de la ciudad en un punto de encuentro donde converjan el arte, la gastronomía, el comercio local y la recreación familiar.

¿Cuándo abrirá Distrito Mejorada?

El proyecto comenzará operaciones el 25 de junio de 2026 y funcionará cada semana de jueves a domingo, cuando el tramo de la calle 50-A será habilitado como espacio peatonal para que las personas puedan recorrerlo con mayor comodidad y seguridad.

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La propuesta forma parte de una estrategia para fortalecer la actividad económica del sector y generar nuevas experiencias para quienes visitan el Centro Histórico de Mérida.

¿Qué actividades habrá en Distrito Mejorada?

El programa contempla diversas actividades culturales, comerciales y recreativas distribuidas a lo largo de la semana.

Jueves de música en vivo: Los jueves estarán dedicados a presentaciones musicales a cargo de estudiantes de la Universidad de las Artes de Yucatán (UNAY), quienes ofrecerán espectáculos en vivo para los asistentes.

Viernes de bazar de emprendedoras: Los viernes se instalará el Bazar Prosper Arte, donde emprendedoras locales pondrán a la venta productos elaborados de manera artesanal, impulsando el consumo de artículos hechos en Yucatán.

Sábados de mercado y antigüedades: Los sábados llegará el Mercadito de la Prosperidad, acompañado de espacios para la venta de antigüedades y libros, creando una opción atractiva para coleccionistas y amantes de la lectura.

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Domingos de arte y Biciruta: Los domingos se desarrollará el Jardín del Arte, además de integrarse al recorrido habitual de la Biciruta, permitiendo que ciclistas y peatones disfruten de la zona en un ambiente familiar.

¿Cuál es el objetivo de Distrito Mejorada?

Las autoridades buscan que el corredor peatonal se convierta en un nuevo atractivo para Mérida, capaz de incrementar la afluencia de personas al Barrio de la Mejorada y fortalecer la economía de los negocios establecidos en la zona.

Además de atraer turistas, el proyecto pretende ofrecer a las familias yucatecas una alternativa de esparcimiento gratuita, aprovechando uno de los barrios más representativos del Centro Histórico de la capital yucateca.

Con actividades culturales, mercados temáticos, espacios gastronómicos y eventos recreativos, Distrito Mejorada aspira a consolidarse como un nuevo punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de la historia, el arte y la vida urbana de Mérida.