Yucatán busca a sus nuevos talentos de la tecnología con el Concurso de Robótica 2026

La innovación tecnológica se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo económico y científico, por ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), lanzó la convocatoria para la 9ª Edición del Concurso de Robótica Yucatán 2026, una de las competencias más importantes del sureste mexicano para el impulso del talento juvenil en áreas de ingeniería, programación y automatización.

La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 13 de septiembre, invita a estudiantes, investigadores, desarrolladores y aficionados a la tecnología a conformar equipos y demostrar sus habilidades mediante el diseño, construcción y programación de robots capaces de resolver distintos desafíos técnicos.

La competencia se ha consolidado como una plataforma para descubrir y fortalecer vocaciones científicas en Yucatán, estado que en los últimos años ha apostado por la formación de capital humano especializado en áreas estratégicas como la robótica, la inteligencia artificial y la innovación tecnológica. La SECIHTI mantiene además diversas iniciativas orientadas a acercar a niñas, niños y jóvenes al mundo de la ciencia y la tecnología, en coordinación con instituciones educativas y organismos especializados.

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Semillero de innovación

Más allá de la competencia, el certamen busca fomentar habilidades cada vez más demandadas en el mercado laboral global, como el pensamiento lógico, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y la programación.

En ediciones anteriores, el concurso ha reunido a participantes de diversos municipios del estado, permitiendo que jóvenes de distintos niveles educativos desarrollen proyectos capaces de competir en escenarios nacionales e incluso internacionales.

El crecimiento de estas iniciativas ocurre en un momento en el que México impulsa estrategias para fortalecer la cultura científica y tecnológica entre las nuevas generaciones. La propia SECIHTI ha destacado que la robótica constituye una herramienta fundamental para despertar el interés de la juventud por las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), así como para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico del país.

Oportunidad para mostrar talento

La convocatoria exhorta a los interesados a reunir a sus equipos, desarrollar sus propuestas y prepararse para una competencia donde la creatividad y la capacidad técnica serán determinantes.

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En la edición pasada participaron estudiantes de distintos niveles académicos en categorías enfocadas a robots recolectores, seguidores de línea, mini sumo, brazos robóticos y otras modalidades de automatización, reflejando la diversidad de aplicaciones que actualmente tiene esta disciplina.

Especialistas señalan que la robótica ya forma parte de sectores tan diversos como la industria manufacturera, la medicina, la agricultura de precisión, la logística y la exploración científica, por lo que el desarrollo temprano de estas competencias representa una ventaja para las nuevas generaciones.

El futuro se construye desde hoy

Con el lema de que “el futuro se programa hoy”, la novena edición del Concurso de Robótica Yucatán 2026 busca convertirse nuevamente en un escaparate para la creatividad, el conocimiento y la innovación de la juventud yucateca.

Las personas interesadas pueden consultar las bases completas y requisitos de participación en el portal oficial de la convocatoria de la SECIHTI, donde también podrán realizar su registro antes del cierre programado para el 13 de septiembre.