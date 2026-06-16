Mundial 2026 dispara pedidos a domicilio y consumo en restaurantes de Mérida

Israel López García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), informó que el inicio de la Copa Mundial de futbol dejó resultados favorables para el sector en Mérida.

Durante el primer fin de semana de actividades, tanto los establecimientos con transmisión de partidos como aquellos que ofrecen comida para llevar y servicio a domicilio registraron bastante demanda.

El dirigente empresarial señaló que los aficionados que optaron por seguir los partidos desde sus hogares impulsaron los pedidos a domicilio y las ventas para llevar, lo que permitió que una amplia parte del sector se beneficiara del evento. Además, varios restaurantes reportaron una alta afluencia de clientes durante los encuentros inaugurales.

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López García destacó que el Mundial comenzó con expectativas positivas para los restauranteros y confió en que esta tendencia continúe en las próximas semanas, especialmente durante los partidos de la selección mexicana.

Respecto a la transmisión de los partidos, explicó que existe una alta demanda para obtener los derechos correspondientes, situación que ha generado saturación entre los proveedores autorizados. Este panorama, dijo, refleja el interés de numerosos negocios por cumplir con los requisitos legales para proyectar los encuentros deportivos.

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López García recordó que desde meses atrás la cámara emprendió una campaña informativa para orientar a los afiliados sobre los procedimientos, licencias y permisos necesarios para transmitir los partidos, debido a la confusión y desinformación que surgió alrededor del tema.

Finalmente, indicó que hasta ahora no se han reportado inspecciones relacionadas con la transmisión del Mundial en restaurantes. No obstante, señaló que podrían realizarse verificaciones en el futuro, principalmente en establecimientos cuyo modelo de negocio esté enfocado en atraer clientes para ver los partidos, por lo que llamó a los empresarios a mantenerse informados y cumplir con la normatividad vigente.