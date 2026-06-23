Familias de Roble Agrícola 2 esperan sus títulos de propiedad; IVEY inicia evaluación técnica

Los habitantes de Roble Agrícola 2 en Mérida recibieron finalmente la visita de personal del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), que acudió para realizar una inspección y evaluar las condiciones del polígono donde al menos 40 familias esperan la regularización de sus predios y la entrega de títulos de propiedad.

La visita se llevó a cabo luego de la protesta realizada el pasado viernes frente a las oficinas del IVEY, donde vecinos encabezados por Alexander Gabriel Canul Yama y Gabriela Medina Vázquez exigieron certeza jurídica para las viviendas que ocupan desde hace tres y hasta seis años sin escrituras.

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Tras ser atendidos por el subdirector de la dependencia, los manifestantes informaron que se había programado para este lunes una verificación física de los asentamientos con el objetivo de conocer el estado de la lotificación y avanzar en la regularización.

Aunque los funcionarios llegaron con retraso, recorrieron la zona y notificaron a los vecinos que elaborarán una evaluación técnica cuyos resultados servirán para determinar los pasos a seguir en la entrega de la documentación que reclaman desde hace varios años.

Los habitantes señalaron que, si bien aún no cuentan con una respuesta definitiva, consideran que la inspección representa un avance importante después de tres años de gestiones sin obtener una solución.

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De acuerdo con los afectados, además de la falta de escrituras, el asentamiento enfrenta carencias de servicios básicos como agua potable, alumbrado público y calles en condiciones adecuadas, situación que complica la vida cotidiana.

Pese a ello, los vecinos manifestaron su confianza en que la visita realizada por personal del IVEY permita agilizar los trámites pendientes y avanzar gradualmente hacia la regularización de sus predios y el acceso a mejores condiciones de infraestructura urbana.