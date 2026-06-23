Expertos advierten sobre la pérdida de fertilidad del suelo en Yucatán

Especialistas advierten que el suelo concentra cerca de una cuarta parte de la biodiversidad del planeta y es clave para la producción de alimentos y el equilibrio de los ecosistemas, por lo que su conservación resulta fundamental ante la presión ambiental y la demanda alimentaria.

En el marco del Día Mundial del Suelo y de la Tierra Fértil, que se conmemoró este 22 de junio, la reflexión se centra en la necesidad de proteger este recurso estratégico, cuya degradación avanza en diversas regiones del mundo debido a prácticas agrícolas intensivas, la deforestación, la urbanización acelerada y el uso excesivo de productos químicos.

De acuerdo con información difundida por especialistas en conservación ambiental, más del 25 por ciento de la biodiversidad mundial habita en el suelo, donde millones de organismos interactúan para mantener procesos esenciales como la descomposición de materia orgánica, el reciclaje de nutrientes, la filtración del agua y la fertilidad de los terrenos.

Noticia Destacada ¡Sin prórrogas! Reemplacamiento 2026 en Yucatán vence el 30 de junio y habrá multas de hasta 2 mil pesos

La importancia de estos procesos se refleja directamente en la producción agrícola. Se estima que más del 95 por ciento de los alimentos que consume la población mundial dependen, de manera directa o indirecta, de la salud de los suelos.

Cuando éstos pierden fertilidad, disminuye la capacidad de producir cultivos, aumenta la vulnerabilidad frente a sequías y se deterioran los ecosistemas que sostienen la actividad humana.

Urgencia ambiental

En entidades como Yucatán, donde gran parte de la economía rural depende de actividades agrícolas, apícolas y forestales, la conservación del suelo adquiere una relevancia particular.

La pérdida de cobertura vegetal, los cambios de uso de suelo y algunas prácticas productivas inadecuadas pueden acelerar procesos de erosión y degradación que tardan décadas o incluso siglos en revertirse.

Noticia Destacada Comunidades mayas logran la cancelación definitiva de megaproyectos solares en Muna, Sacalum y Ticul

Ante este panorama, especialistas promueven acciones sencillas pero efectivas para proteger la vida que existe bajo la superficie, entre ellas: mantener los terrenos cubiertos con vegetación, aprovechar los residuos orgánicos mediante la elaboración de composta y reducir el uso indiscriminado de agroquímicos que afectan la biodiversidad edáfica.

Además de ser un soporte físico para las plantas, el suelo funciona como un importante reservorio de carbono, contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático. También participa en la regulación del ciclo del agua, favoreciendo su infiltración y almacenamiento, lo que ayuda a disminuir riesgos de inundaciones y mejora la disponibilidad del recurso para las comunidades.