Yucatán registra retroceso industrial: cae el empleo en maquiladoras y exportadoras

Las empresas afiliadas al Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) en Yucatán registraron una desaceleración durante el pasado mes de abril.

Esta condición se refleja en una reducción de establecimientos, empleos, horas trabajadas e ingresos, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos muestran una contracción generalizada en los principales indicadores del sector exportador, considerado uno de los motores de la actividad industrial de la entidad.

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Entre abril del 2025 y el mismo mes del 2026, el número de establecimientos Immex activos en Yucatán pasó de 46 a 43, lo que representó una disminución anual de 6.5%.

La reducción también impactó en la generación de empleo, pues el personal ocupado descendió de 23 mil 453 a 21 mil 183 trabajadores, una pérdida de 2 mil 270 puestos laborales y una caída de 9.7 por ciento respecto al año previo.

Las horas trabajadas siguieron la misma tendencia: mientras en abril del 2025 se registraron 4.55 millones de horas laboradas, en el mismo periodo de este año la cifra bajó a 4.04 millones, una disminución de 11.1%.

El programa Immex agrupa a empresas manufactureras y de servicios orientadas a la exportación, por lo que sus indicadores son considerados un referente para medir el desempeño industrial, la generación de empleo y el comportamiento del comercio exterior en la entidad.

Drástico descenso

Los ingresos obtenidos por las empresas vinculadas al programa Immex también mostraron retrocesos tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Las ventas realizadas dentro del país pasaron de 724.2 millones de pesos (mdp) en abril del 2025 a 555.6 mdp en abril del 2026, una caída de 168.6 mdp, equivalente a 23.3%.

En el mercado exterior, las exportaciones disminuyeron de mil 68.2 mdp a 836.9 mdp, reflejando una contracción anual de 21.7%.

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Como resultado, los ingresos totales de las empresas Immex instaladas en Yucatán descendieron de mil 792.4 mdp a mil 392.5 mdp, una reducción de 399.9 mdp, equivalente a 22.3%.

Sólo aumentaron salarios

El único indicador que mostró un comportamiento positivo fue el de las remuneraciones pagadas al personal ocupado.

Durante abril del 2026, las empresas Immex reportaron erogaciones por 452.4 mdp en salarios y prestaciones, frente a los 406.4 mdp registrados en el mismo mes del año anterior, lo que representó un incremento de 11.3%.

Este comportamiento sugiere que, pese a la reducción en el número de trabajadores, las empresas mantuvieron o incrementaron los niveles salariales de parte de su plantilla laboral.