Programa “Escritura tu Hogar” en Mérida beneficia a 47 familias con regularización de predios

Con el objetivo de brindar seguridad jurídica y patrimonial a familias de Mérida, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada entregó 47 escrituras de predios del fundo legal en ocho comisarías, que significan certeza, tranquilidad y justicia para vecinas y vecinos.

“Uno de mis sueños cuando recorría las comisarías y la gente me platicaba sus problemas, era ser alcaldesa y solucionarlos. Y llegó el día. Gracias por confiar en mí, en el Ayuntamiento, que con responsabilidad y amor estamos haciendo realidad que tengan la propie-dad sobre sus hogares”, compartió.

Escritura tu Hogar es una iniciativa que busca brindar certeza patrimonial a quienes durante años han habitado y cuidado sus viviendas sin contar con un documento que acredite legalmente su propiedad.

Noticia Destacada Cursos de Verano 2026 en Mérida: Fechas, sedes y requisitos para menores de 6 a 12 años

Acceso a programas

Hoy se beneficia a 47 personas y sus familias de las comisarías de Caucel, Chablekal, Cholul, Dzityá, Dzununcán, Komchén, Molas y San José Tzal, que realizaron el proceso de regularización acompañados de personal de la Dirección de Gobernación, haciendo realidad un derecho largamente esperado.

Con la legalización de los terrenos y su documentación correspondiente, las familias podrán acceder a diversos programas o apoyos federales, estatales y, desde luego, municipales, al tener una propiedad que les pertenece.

Finalmente, Cecilia Patrón resaltó que estas acciones dan sentido al servicio público y son el motor que mueve a su administración.

En su intervención la directora de Gobernación, Carmen González Martín, explicó que el proceso comenzó con la aprobación por unanimidad por parte del Cabildo de la entrega de estos terrenos de fundo legal de Mérida.

Noticia Destacada Invierten casi 3 mdp en la rehabilitación del parque Santa María de Guadalupe en Mérida

Los trámites siguientes se realizaron de manera ágil, con acompañamiento y orientación constante del Ayuntamiento y apoyo de la Notaría Pública Número 91 en Mérida, que realizó la escrituración a bajo costo.

“Se cumple un compromiso muy claro que nuestra presidenta municipal asumió con ustedes desde el inicio de su administración. Ella empeñó su palabra de que este Ayuntamiento sería de puertas abiertas y de acciones concretas en el territorio, en el que su prioridad siempre ha sido atender a las y los ciudadanos de nuestras comisarías originarias”, externó la funcionaria municipal.

Cada escritura que se firma, representa el pasado de una familia que ha sido heredado, cuidado y acrecentado con enorme esfuerzo y ahora está garantizado.

Prolongada espera

Por su parte, Pedro Sulub Meléndez, beneficiario de la comisaría de San José Tzal, agradeció el valioso apoyo del personal de la dirección de Gobernación, que lo orientaron y acompañaron en este proceso, con alegría y respeto en cada paso.

“Estoy invadido de emoción. Es algo que he esperado por más de 20 años y hoy es un sueño hecho realidad. Ahora sí puedo decir, lo logramos, ya tengo el título que he añorado por años”, expresó.

Enfatizó que la alcaldesa cumplió su palabra e invitó a los meridanos a acercarse sin miedo a realizar este trámite de su patrimonio.

“Nuestra alcaldesa conoce lo que necesita su pueblo, y ella está con nosotros y nosotros con ella”, destacó Sulub Meléndez.