Conoce qué actividades se pueden hacer gratis en el Centro Histórico de Mérida los fines de semana

Cada fin de semana, la ciudad de Mérida se llena de eventos gratuitos en el Centro Histórico, aumentando la movilidad de personas tanto locales como turistas.

Con espectáculos de luces, música, bailes regionales y muchos otros eventos más, el Centro de Mérida se llena de vida, principalmente durante las noches.

Las actividades son completamente gratis para todas las familias y se realizan en diversas sedes y horarios.

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Eventos en Mérida

Hau gran variedad de eventos para realizar en el Centro Histórico de Mérida de viernes a domingo, desde la mañana hasta la noche.

Videomapping 'Isla de la Luz'

Monumento a la Patria

Desde las 20:00 a las 21:00 horas

Noche Mexicana

Remate de Paseo de Montejo

Desde las 20:00 hasta las 21:00 horas

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Juego de Pelota Maya

Catedral de Mérida

Desde las 20:00 hasta las 21:00 horas

Mérida en Domingo

Plaza Grande de Mérida

Desde las 10:00 de la mañana

Biciruta de Mérida