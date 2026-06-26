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Yucatán / Mérida

Conoce qué actividades se pueden hacer gratis en el Centro Histórico de Mérida los fines de semana

De viernes a domingo se tienen diversos eventos para todas las familias en el Centro Histórico de Mérida.

Por Redacción Por Esto!

26 de jun de 2026

1 min

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La Biciruta es una de las actividades para asistir los fines de semana
La Biciruta es una de las actividades para asistir los fines de semana / Por Esto!

Cada fin de semana, la ciudad de Mérida se llena de eventos gratuitos en el Centro Histórico, aumentando la movilidad de personas tanto locales como turistas. 

Con espectáculos de luces, música, bailes regionales y muchos otros eventos más, el Centro de Mérida se llena de vida, principalmente durante las noches. 

Las actividades son completamente gratis para todas las familias y se realizan en diversas sedes y horarios.

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Eventos en Mérida

Hau gran variedad de eventos para realizar en el Centro Histórico de Mérida de viernes a domingo, desde la mañana hasta la noche.

Videomapping 'Isla de la Luz'

  • Monumento a la Patria 
  • Desde las 20:00 a las 21:00 horas

Noche Mexicana 

  • Remate de Paseo de Montejo
  • Desde las 20:00 hasta las 21:00 horas
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Juego de Pelota Maya

  • Catedral de Mérida
  • Desde las 20:00 hasta las 21:00 horas

Mérida en Domingo

  • Plaza Grande de Mérida
  • Desde las 10:00 de la mañana

Biciruta de Mérida

  • Paseo de Montejo
  • De 8:00 de la mañana hasta las 12:00 horas

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